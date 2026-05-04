Meteo, le previsioni di lunedì 4 maggio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Arriva una perturbazione atlantica. Si attivano venti da sud. La giornata sarà contrassegnata da un peggioramento del tempo con l’arrivo di piogge al Nordovest e in Sardegna, qui specie sui settori interni. Sul resto delle regioni il cielo diventerà via via più coperto. In serata e nottata ulteriore peggioramento su tutto il Nord e anche al Centro. Piogge particolarmente intense in Liguria.

NORD

Brusco calo della pressione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta subito da un peggioramento del tempo al Nordovest con precipitazioni via via più diffuse che in tarda serata e nottata si porteranno anche al Nordest. Precipitazioni piuttosto forti sulla Liguria a partire dalla sera e poi in nottata. Venti meridionali, mari generalmente mossi. Temperature in calo.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo a partire dal primo pomeriggio con precipitazioni che dalla Sardegna raggiungeranno rapidamente la Toscana per poi raggiungere in forma irregolare entro sera anche il resto delle regioni. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari saranno mossi, molto mosso il Tirreno.

SUD e SICILIA

Nonostante la pressione sia in diminuzione, in questa giornata non ci saranno precipitazioni; ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso e poi localmente coperto nel pomeriggio, specie in Campania e Sicilia. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Clima mite con valori massimi attorno ai 20-23°C.