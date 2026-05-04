L’Inter si prende il 21esimo scudetto nel segno del gol

MILANO – È arrivata anche l’aritmetica: Inter campione d’Italia. Per la 21esima volta. Una lunga marcia scudetto iniziata a San Siro ad agosto con un 5-0 al Torino e chiusa sempre davanti ai propri tifosi con 2-0 al Parma firmato da Thuram e Mkhitaryan. Dodici punti sul Napoli e 15 sul Milan a tre giornate dal termine del campionato. Pratica chiusa. E via alla festa.

Stadio pieno, con 75mila persone ad applaudire la squadra di Cristian Chivu. Serata speciale per lui, capace di vincere il titolo con l’Inter sia da giocatore che da allenatore, una impresa riuscita in casa nerazzurra solo ad Armando Castellazzi in un’altra epoca calcistica, ben 86 anni fa. Nel mirino c’è adesso la possibile ‘doppietta’ con un eventuale successo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. Il tutto alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra.

Uno scudetto nel segno del gol, ben 82 quelli realizzati, con capitan Lautaro Martinez che vede avvicinarsi anche il titolo di capocannoniere. Un trionfo totale.

FESTA TRICOLORE DAL CAMPO ALLA CITTÀ

Tifosi dell’Inter in delirio a Milano. Al fischio finale della partita con il Parma, che ha dato ai nerazzurri lo scudetto, è partita la festa. In campo e in città. Tutti i 75mila di San Siro, a partire dalla Curva Nord, cuore dei sostenitori della squadra di Cristian Chivu, sono rimasti allo stadio per applaudire, ballare e intonare cori in un grande abbraccio con i giocatori. D’altronde erano 37 anni che l’Inter non conquistava il titolo davanti ai propri tifosi.

Ed è stato sul prato di San Siro che è iniziata la loro celebrazione, con i nastri nerazzurri e tricolore piovuti dal cielo, i fuochi d’artificio e lo champagne stappato da Thuram.

E poi i cartelli con la parola ‘Campioni’. Tutta la squadra a godersi il momento sotto la curva tra canti, bandiere, trombette e fumogeni. E una scritta celebrativa: ‘Interna21onale’.

Migliaia di persone, poi, si sono riversate anche nelle strade di Milano, con piazza Duomo simbolo di una lunga notte di festa. Si sono viste anche le maglie celebrative fai-da-te con il numero 21, in attesa di quelle ufficiali.

La passerella dei giocatori tra la gente è però rimandata di due settimane, a domenica 17 maggio. Il giro della città con il pullman scoperto, infatti, ci sarà dopo la partita con il Verona, gara in cui verranno anche consegnate a Lautaro Martinez e compagni la Coppa dello scudetto e le medaglie.

(Foto e video da X @Inter)