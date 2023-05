FOTO | VIDEO | Migliaia di bandiere al Maradona, stadio pieno per Udinese-Napoli

NAPOLI – Migliaia di bandiere azzurre sventolano al Maradona in occasione del match tra Udinese e Napoli che si disputa alla Dacia Arena di Udine. Lo stadio è pieno: sono oltre 50mila i tifosi che hanno acquistato un ticket per assistere alla partita dallo stadio di Fuorigrotta, dove dieci schermi, oltre ai due tabelloni posizionati ai lati di curva A e curva A, trasmettono la gara che potrebbe assegnare matematicamente al Napoli il suo terzo scudetto, dopo trentatré anni di attesa.



Musica da discoteca e coreografie luminose hanno accompagnato l’attesa, febbrile, di una partita che potrebbe restare per sempre nella storia del club azzurro e della città. I supporter del Napoli sono in ogni settore, compreso quello solitamente riservato ai tifosi delle squadre ospiti: i biglietti sono stati veduti tutti nel giro di poche ore. In tanti indossano magliette o sciapre del club, tanti anche i tributi a Diego Armando Maradona. Tanta euforia nel momento in cui lo speaker Decibel Bellini ha dato lettura della formazione in campo stasera.