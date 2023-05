L’Università Statale di Milano presenta il suo Green Office

MILANO – L’Università degli Studi di Milano ha presentato questa mattina, presso la Sala Napoleonica, il suo Green Office, un nuovo progetto che intende coinvolgere attivamente tutte le componenti dell’Ateneo nel sostenere e implementare iniziative, eventi e soluzioni innovative per affrontare le attuali emergenze promuovendo una cultura della sostenibilità partecipata e consapevole.

Il Green Office della Statale è nato sulla spinta di studentesse e studenti ispirati dalle esperienze degli altri Green Office universitari italiani ed europei. Si compone di quattro rappresentanti del personale di ricerca e docente, quattro rappresentanti del personale amministrativo afferente alla Direzione Edilizia e Sostenibilità e da otto studenti selezionati con bando di collaborazione studentesca(Gennaro Veneziano, Roberta Zuffi, Beatrice Marzocchi, Zineb Amzargou, Veronica Landolfi, Silvia Gazzola, Chiara Perrelli, Mattia Pellegrini).

Organizzato in sei sottogruppi di lavoro tematici – Energia ed efficienza energetica, Mobilità e Trasporti, Rifiuti e Risorse, Verde di Ateneo e Urbano, Cibo e Consumo Alimentare, Società e Territorio – il Green Office di UniMi ha quattro obiettivi principali: conoscere lo stato dell’arte delle strategie e azioni di sostenibilità per costruire una base di conoscenza condivisa, aperta e accessibile; promuovere la cultura della sostenibilità per diffondere consapevolezza e responsabilità nell’adottare comportamenti virtuosi; coordinare l’impegno delle diverse componenti della comunità universitaria per potenziare le sinergie ed estendere la rete nazionale delle collaborazioni; progettare iniziative e pianificare progetti per realizzare interventi e sviluppare soluzioni innovative di riduzione concreta dell’impatto ambientale.

L’evento si è svolto alla presenza, tra gli altri, del Rettore Elio Franzini, del Direttore Generale Roberto Conte, dell’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione, dell’assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano Elena Grandi, del delegato alla sostenibilità della Statale di Milano Stefano Bocchi. È patrocinato dalla RUS – Rete delle Università Sostenibili e inserito nel palinsesto degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023.