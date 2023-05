Tg Cultura, edizione del 4 maggio 2023

IL ROMAEUROPA FESTIVAL TORNA CON 90 SPETTACOLI E 500 ARTISTI

Musica, danza, teatro, nuovo circo, creazione per l’infanzia e arti digitali. È la trentottesima edizione del Romaeuropa Festival, che torna dal 6 settembre al 19 novembre con una delle edizioni più ricche di sempre: 90 spettacoli, 300 aperture di palcoscenico, oltre 500 artisti provenienti da 34 Paesi, 62.000 posti in vendita per oltre due mesi di programmazione in 13 spazi della Capitale. ‘Geografia delle arti’ è il titolo scelto per la kermesse. “Si tratta di un invito alla scoperta della pluralità delle prospettive offerta dalle sensibilità degli artisti e dal loro racconto di quel ‘mondo fluttuante’ che è il presente”, ha spiegato il direttore artistico, Fabrizio Grifasi. In cartellone anche gli omaggi a Franco Battiato, Nina Simone e Peter Brook, mentre il gran finale sarà dedicato all’Africa.



A BOLOGNA ‘MAG TO MAG’, FESTIVAL DEI MAGAZINE INDIPENDENTI



Una due giorni di market, masterclass, talk, formazione, networking con editori italiani e internazionali di riviste indipendenti. È ‘Mag to mag’, primo festival in Italia interamente dedicato ai magazine indipendenti e da collezione che presenta la sua edizione zero il 6 e 7 maggio a Bologna presso la Biblioteca di Sala Borsa in piazza del Nettuno. Dal design alla grafica, alla moda, al cinema, alla letteratura, alla fotografia fino all’arte sono circa 50 gli editori di riviste che si metteranno in connessione per raccogliere idee, energie e sinergie nuove. Il format, che prevede un ingresso gratuito, è stato ideato da Frab’s Magazines, azienda italiana dell’editoria periodica di nicchia.



È MORTO D’ALATRI, REGISTA DE ‘I BASTARDI DI PIZZOFALCONE’

Addio ad Alessandro D’Alatri. Il regista è morto all’età di 68 anni dopo una lunga carriera tra cinema e televisione. Tra i suoi successi ‘I bastardi di Pizzofalcone’, ‘Il commissario Ricciardi’ e ‘Un professore’. Nato a Roma nel 1955, ha debuttato sul grande schermo nel 1991 con il film ‘Americano rosso’, con cui ha vinto il David di Donatello e il Ciak d’Oro come Miglior film esordio. Nel 1993 ha diretto Kim Rossi Stuart in ‘Senza pelle’, suo secondo lungometraggio che ha presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des réalisateurs. Grazie a questo film ha conquistato il David di Donatello nel 1995 per la Miglior sceneggiatura.



AL MUSEO NAZIONALE ROMANO LA MOSTRA ‘L’ISTANTE E L’ETERNITÀ’



Le grandi Aule delle Terme di Diocleziano ospitano la mostra ‘L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi’, visitabile fino al 30 luglio. Promossa dal ministero della Cultura italiano e dal Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia, l’esposizione esplora il complesso e variegato rapporto tra il mondo contemporaneo e quello del passato. Tra le circa 300 opere in mostra, suddivise in cinque sezioni, molte sono esposte per la prima volta: come il carro cerimoniale di Civita Giuliana, la statua di Ercole dal Parco Archeologico dell’Appia Antica, nuove acquisizioni come la Tabula Chigi del Museo Nazionale Romano, e, soprattutto, numerosi capolavori solitamente conservati nei depositi e nei musei dell’Italia e della Grecia, coma la statua della Kore da Santorini.