Abodi: “Vorrei due ore di educazione fisica in tutte e cinque le scuole elementari”

ROMA – “Velocizzare l’implementazione dell’Educazione fisica nelle scuole primarie. Mi auguro che alla fine del mio mandato tutte e cinque le scuole elementari abbiano due ore di educazione fisica. Poi c’è il tema delle infrastrutture e la collaborazione tra scuole e associazioni del territorio: stiamo creando una mappa per capire dove manca una palestra per collegarci agli impianti del territorio”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parlando delle linee programmatiche del governo per facilitare la pratica dello sport a scuola. “Inoltre stiamo studiando una modalità che consentirà di vedere e raccontare lo sport anche fuori dalle palestre– ha proseguito Abodi durante la conferenza ‘Golf a Scuola’ al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia- Creeremo uno spazio dedicato alla cultura sportiva con testimonianze di grande atleti, con tutto il rispetto per gli influencer. L’obiettivo del mio mandato è quello di migliorare qualitativamente e quantitativamente la presenza dello sport nella scuola e il golf sarà formidabile in questo”.

