Campobello di Mazara, un video incastra l’uomo che ha incendiato 2 auto dei vigili

PALERMO – Le telecamere di sorveglianza lo immortalano mentre incendia le auto dei vigili urbani. È durata poche ore l’indagine dei carabinieri a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove un 30enne è stato denunciato per avere distrutto due mezzi in dotazione alla polizia municipale.

L’UOMO È ENTRATO IN AZIONE DI NOTTE

Le due auto erano parcheggiate davanti alla sede del Comune di Campobello di Mazara quando l’uomo, di Mazara del Vallo, in piena notte ha spostato alcuni cartoni trovati nei cassonetti della raccolta differenziata per poi incendiarli. Le telecamere del sistema pubblico di videosorveglianza, e quelle delle attività private, hanno consentito ai militari e alla Procura di Marsala di individuare e denunciare l’uomo.

IL SINDACO: “RESPONSABILE FERMATO E RILASCIATO, SCONCERTANTE”

La sola denuncia non è andata giù, però, al sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione. “Inaccettabile che davanti a un episodio così grave l’autore dell’incendio sia a piede libero – le parole di Castiglione -. Sono davvero sconcertato e amareggiato. Continuerò a reclamare in tutte le sedi un maggiore controllo del territorio, non possiamo più tollerare che il nostro Comune sia lasciato in balia di vandali e criminali”.