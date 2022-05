Conte: “L’obiettivo dell’Italia è sconfiggere la Russia? Una follia”

ROMA – “Condanniamo la Russia e sosteniamo l’Ucraina, allo stesso tempo l’Italia deve lavorare e battersi per una soluzione politica al conflitto. Non vediamo alcuna possibilità che l’obiettivo possa essere sconfiggere la Russia, se così fosse sarebbe un grande errore e l’Italia deve correggerlo”. Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte, alla presentazione della scuola di formazione politica del partito.

Per Conte sfidare la Russia porterebbe a “una carneficina”, poi si domanda: “Sconfiggere una potenza nucleare? Non è un obiettivo a portata di mano, sarebbe una follia“.

“NEGOZIATO È SOLUZIONE A PORTATA DI MANO”

“Una soluzione” alla guerra, “un negoziato, è a portata di mano”. Lo dice il presidente M5S Giuseppe Conte, alla presentazione della scuola di formazione politica del partito. “La storia e l’esperienza dimostrano che la diplomazia non conosce pause”, aggiunge.

“SENATORI M5S SI DIMETTERANNO DA COMMISSIONE ESTERI”

“Tutti i senatori dei Cinquestelle si dimetteranno” dalla commissione Esteri del Senato, “anche Airola che è una persona seria”, dice ancora Conte.

“PENSO CHE QUALCUNO VOGLIA M5S FUORI DAL GOVERNO”

“Inizio a pensare che qualcuno voglia spingere il Movimento Cinquestelle fuori dal governo. Se è così ce lo dicano”. Lo dice il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte, alla presentazione della scuola di formazione politica del partito. “Chiedo rispetto per gli 11 milioni di italiani che hanno votato il Movimento”, aggiunge.

