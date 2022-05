A Pesaro il 18 giugno sfilerà il Marche Pride

“Accogliere il Pride è fondamentale per trasmettere e promuovere i valori di uguaglianza. L’evento rientra tra quelle iniziative capaci di creare un clima sociale di rispetto e confronto libero da pregiudizi e da stereotipi fondato sull’identità di genere e orientamento sessuale”. Lo dicono il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini e l’assessora alla Crescita Camilla Murgia che formalizzano il sostegno ed il patrocinio del Comune al Marche Pride 2022 che si terrà a Pesaro il 18 giugno.

L’iniziativa è promossa dal comitato ‘Marche Pride 2022’, composto da Arcigay Agorà Pesaro Urbino, Gap Urbino, Agedo Marche, Arcigay Comunitas Ancona, Uaar Ancona e Teekanne, per “sensibilizzare e promuovere le istanze civili della comunità Lgbtqia+ delle Marche”. E’ la prima volta che viene scelta Pesaro per l’iniziativa regionale che nel 2019 e nel 2021 si è svolta ad Ancona (nel 2020 in modalità digitale a causa della pandemia).

“Siamo molto felici di poter ospitare, per la prima volta, la manifestazione Lgbtqia+ della regione– concludono Vimini e Murgia- Le istituzioni svolgono un ruolo cruciale nella lotta alle discriminazioni e al contrasto di ogni forma di violenza di genere, di razzismo, di odio nei confronti delle minoranze e dei più deboli della società”. L’amministraziane comunale sosterrà gli appuntamenti che si susseguiranno da maggio (conferenze, laboratori, proiezioni di film) per culminare il 18 giugno con il corteo simbolo della manifestazione.

Da segnalare infine che il Comune di Pesaro aderisce già dal 2020 alla rete Ready (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere). “Un atto di civiltà e rispetto- dice il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini- un’iniziativa che arricchisce il territorio di opportunità di scambio di esperienze e buone prassi con le altre amministrazioni partecipanti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it