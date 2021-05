Covid, 9.116 nuovi casi e 305 morti. Il tasso di positività scende di due punti

ROMA – Sono 9.116 i nuovi casi di Covid in Italia, su un totale di 315.506 test tra molecolari e antigenici. Ieri erano stati 5.948 per 121.829 tamponi. Il dato dei decessi registrati nelle ultime 24 ore è pari a 305 morti, in aumento rispetto ai 256 di ieri. Ma il tasso di positività scende di ben due punti: quello odierno è pari al 2,9% contro il 4,9% di ieri. Calano anche i ricoveri: le terapie intensive Covid occupate in Italia sono 2.423, 67 in meno rispetto a ieri. Ammontano invece a 18.176 i ricoveri ordinari, 219 in meno nelle ultime 24 ore.

