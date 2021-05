Tg Lazio, edizione del 4 maggio 2021

ROMA, NUOVO BLITZ ANTIDROGA A TOR BELLA MONACA: 21 ARRESTI

Ventuno persone arrestate e il sequestro di una tabaccheria e di tre barche. Questo, per ora, l’esito di un blitz dei Carabinieri a Tor Bella Monaca effettuato, questa mattina all’alba, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Gli uomini e le donne finite in manette sono stati ritenuti responsabili di associazione finalizzata allo spaccio di cocaina. Una vera e propria organizzazione criminale, con a capo un’unica famiglia del posto, gerarchicamente strutturata. Nel corso delle indagini è stata accertata la loro efficienza nel mantenere inalterata la sua operatività nonostante ripetuti arresti e sequestri. I profitti derivanti dallo spaccio si aggiravano su oltre 220mila euro settimanali.

VIABILITÀ, LA PISTA CICLABILE SUL TEVERE SARÀ COLORATA DI GRIGIO

Non si fermano le polemiche per i lavori di ammodernamento della pista ciclabile sul Tevere. Il Campidoglio ha fatto sapere di aver iniziato le operazioni di colorazione della striscia di asfalto scuro finita al centro del dibattito. “Abbiamo scelto il colore migliore per la ciclabile, un grigio chiaro funzionale al contesto urbano in cui la pista è inserita” ha fatto sapere l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Linda Meleo. I lavori sulla ciclabile, lunga 5 chilometri, stanno comunque andando avanti. Polemici gli esponenti di Fratelli d’Italia: “La sovrintendenza di Roma esiste ancora o interviene solo per avallare le scelte del Comune?- hanno scritto in una nota- quella ciclabile è un orribile lingua di catrame sui sampietrini del Lungotevere”.

ALITALIA, LA NUOVA COMPAGNIA ITA SCEGLIE FIUMICINO COME HUB ITA

La compagnia aerea che sorgerà dalle ceneri di Alitalia, ha scelto Fiumicino, e quindi Roma, come l’hub della sua rinascita. E’ quanto ha fatto sapere oggi l’Ad Fabio Lazzerini, intervenendo al Senato. “Il nostro piano- ha detto- è basato su un unico hub, Fiumicino. E poi su Linate. Su Malpensa, invece, il nostro è un ‘no’ per realismo”. La nuova compagnia aerea cerca comunque alleati: “ITA da sola non può stare in piedi- ha ribadito Lazzerini- bisogna farla entrare in una forte alleanza commerciale di livello globale. Ci sono interazioni avanzate con Lufthansa, Delta, Air France-KLM e Virgin Atlantic che contiamo di chiudere entro luglio”.

SPORT, DALL’8 MAGGIO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS CON IL PUBBLICO

Mancano pochi giorni all’inizio della 52esima edizione degli internazionali di Tennis di Roma. Ed oggi è arrivata la notizia che tutti si aspettavano: il torneo sarà il primo evento sportivo in Italia in cui il pubblico potrà tornare sugli spalti. La riapertura dei cancelli, resa possibile grazie a un decreto della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, sarà assicurata a partire dagli ottavi di finale per un massimo del 25% della capienza degli impianti del Foro Italico. Tutti gli spettatori, ai quali sarà rilevata la temperatura, dovranno indossare mascherine Ffp2 e avranno in dotazione gel igienizzante. Il torneo si svolgerà dall’8 al 16 maggio.