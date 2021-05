Nonno 93enne chiama i Carabinieri, che gli portano la spesa e un po’ di compagnia

MODENA – Gennaro, un nonno vedovo 93enne di Carpi, stamattina si è fatto coraggio e ha chiamato i Carabinieri. “Ho sete, ho fame, potete portarmi dell’acqua e qualche frutto?”, ha chiesto, un po’ imbarazzato, all’operatore del 112 che gli ha risposto, aggiungendo: “Però non le mele, sono troppo dure e non riesco a masticarle”. Dopo poco, così, due militari si sono recati al supermercato e hanno fatto un po’ di spesa per Gennaro. Una volta arrivati a casa sua, il 93enne li ha accolti felice con tanta voglia, più che altro, di stare un po’ compagnia. Davanti ad un caffè, Gennaro ha raccontato ai Carabinieri dei tempi della guerra, di quando faceva l’operaio in una multinazionale e di quanto fosse brava sua moglie in cucina. Arrivato il momento di salutarsi, non senza un velo di malinconia, Gennaro ha strappato una promessa ai militari: “Tornate a trovarmi, vi aspetto”.

