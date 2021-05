A scuola nelle piccole scuole: in partenza un ciclo di webinar

ROMA – Recentemente è stato pubblicato “A scuola nelle piccole scuole. Storia, metodi e didattica”, il volume (edito Scholè/Morcelliana) sulle esperienze di ricerca condotte dal CREMIT e dall’Indire e condivise a partire dalla Summer School “Insegnare ed apprendere nelle piccole scuole” realizzata a Sassello nel 2017 nell’ambito del progetto “Piccole Scuole” (Codice Progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1). Il libro riporta gli studi e gli interventi condotti nelle piccole scuole e offre, così un’analisi completa su come fare scuola in situazioni “non standard”, caratteristiche degli istituti che operano in contesti territoriali isolati.

Gli incontri, che prenderanno il via il 5 maggio, saranno finalizzati ad approfondire alcune dimensioni emerse durante la fase di studio e ricerca e proprie delle piccole scuole come l’utilizzo della tecnologia per superare i limiti territoriali, la gestione della pluriclasse o l’importanza di percorsi di internazionalizzazione come strumento di sostegno all’innovazione. I webinar saranno condotti da ricercatori dell’Indire e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, da docenti oltre a membri dello staff dell’Unità italiana eTwinning. Per partecipare non è richiesta l’iscrizione, ma è sufficiente collegarsi online il giorno dell’evento.

CALENDARIO INCONTRI

5 maggio (ore 17.00 – 18:15) Scenari didattici nelle piccole scuola

Intervengono: Simona Ferrari,(Università Cattolica del Sacro Cuore), Stefania Chipa (Ricercatrice Indire), Lia Zunino (Docente e Assessore Pubblica Istruzione del Comune di Sassello)

Modera Pier Cesare Rivoltella, Direttore Cremit (Università Cattolica del Sacro Cuore).

10 maggio (ore 17.00 18:15) Pluriclassi e forme organizzative delle piccole scuole

Intervengono: Fabio Pruneri (Università di Sassari), Maeca Garzia (Ricercatrice Indire), Patrizia Dignatici (Docente IC Monteiorino-Monchio). Modera Giuseppina Rita Jose Mangione (Ricercatrice Indire).

14 maggio (ore 17:00 – 18:15) Il valore della Rete nelle piccole scuole

Intervengono: Donatella Nucci (Capo Unità italiana eTwinning), Alexandra Tosi (Referente eTwinning), Michelle Pieri (Indire) ed Elena Mattiussi (Docente dell’IC Gemona del Friuli e Coordinatrice del progetto della rete “Sbilf).

Modera Giuseppina Cannella (Ricercatrice Indire).