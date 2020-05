‘Inps risponde’, su Rai 3 gli esperti si confrontano con i cittadini

ROMA – Domani, martedi’ 5 maggio, sbarca su Rai 3 ‘Inps risponde’, ‘uno sportello’ realizzato in collaborazione con l’Istituto nazionale di previdenza, ad uso e consumo dei cittadini. La rubrica, che andra’ in onda dalle 10 all’interno del programma “Mi Manda Rai Tre’, condotto da Salvo Sottile, ha come obiettivo quello di avvicinare cittadini alle Istituzioni.

In ogni appuntamento – il martedì – gli esperti dell’Inps si confronteranno in diretta con le domande che arriveranno al programma dai telespettatori. Ogni volta si affronterà un tema diverso, partendo dall’emergenza Covid-19 e dai meccanismi con i quali vengono erogati i bonus. Con gli esperti dell’Istituto si spazierà poi anche su molti altri temi, come le pensioni, le prestazioni a sostegno del reddito (Cig, disoccupazione, malattia), le prestazioni assistenziali (reddito di cittadinanza, invalidità civile, accompagnamento), le prestazioni creditizie e sociali per i dipendenti pubblici, e i servizi alle aziende.