Il Coronavirus non ferma l’amore, a Rimini le nozze si fanno in streaming su ‘Youtube’

BOLOGNA – In tempi di coronavirus, a Rimini la festa di nozze si fa su youtube, grazie anche a perfetti sconosciuti che, per permettere l’apertura del canale virtuale, si iscrivono persino dalla Spagna e dalla Francia. E il presidente della Regione, Stefano Bonaccini ‘benedice’ l’iniziativa, rilanciando la notizia sulla sua pagina Facebook e parlando di una “uteriore dimostrazione di come questo tremendo virus lo si possa sconfiggere lavorando insieme. E in questo gli emiliano-romagnoli non hanno eguali al mondo”. Non potendosi sposare con una cerimonia “normale”, con amici e parenti, infatti, una giovane coppia riminese ha pensato di aprire un canale youtube per permettere a tutti di partecipare, racconta il presidente. Pero’ per avere il canale dedicato servivano mille iscritti, e allora in poche ore sono arrivate tantissime richieste, non solo di ‘congiunti’, amici e conoscenti, ma anche di perfetti sconosciuti da altri paesi. “Una bella storia”, commenta Bonaccini.

