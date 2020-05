VIDEO | Campagna dei locali a Bologna: “FreeDehors o chiudiamo”

BOLOGNA – Più spazio per i tavolini e in tempi “brevissimi”, niente tassa di occupazione del suolo pubblico fino a fine anno e contributi per garantire il servizio in sicurezza. Sono i punti della campagna “Freedehors” lanciata a Bologna da uno dei bar più conosciuti della città, il “Miky e Max” di via Orfeo, per sostenere il rilancio delle attività di somministrazione messe a durissima prova dal lockdown e ora alle prese con le limitazioni che accompagneranno la riapertura.

Intanto, le serrande di “Miky e Max” sono aperte per le consegne a domicilio e per l’asporto. Quest’ultimo è partito la scorsa settimana solo in orario serale: “Più che per lavorare, per impostare il lavoro e per essere qui. Per non dimenticarci dei clienti e viceversa”, spiega Simonetta, una delle quattro socie del locale. Da oggi, poi, “il pasticcere era pronto con tutto“, spiega Simonetta mostrando la vetrinetta piena di brioche, allora via anche alle colazioni: “Facciamo quattro ore la mattina e quattro tra pomeriggio e sera”.

Il turno mattutino spetta a Simonetta e a un’altra socia, Alessandra. Le altre due socie ci saranno al pomeriggio. I tre dipendenti, invece, sono in cassa integrazione: “Ovviamente non vengono licenziate, ma non solo perchè non si può- sottolinea Simonetta- ma perchè è il nostro patrimonio lavorativo, sperando che un domani possano lavorare di nuovo con noi e ci teniamo molto a questa cosa”.

Intanto, come va con l’apertura parziale? “Si muove qualcosa, però diciamo che non siamo neanche un decimo di quello che facevamo prima come incasso. Poi vediamo, secondo me anche le persone si devono abituare, perchè questa sarà la modalità”, allarga le braccia la barista.

All’ingresso del bar c’è un tavolino con prezzi e disinfettante, lì si prende la consumazione e si paga, senza entrare. All’interno del locale, invece, ci sono solo i “clienti virtuali”, come li chiama Simonetta: cioè le foto degli avventori più affezionati posizionati sulle sedie davanti al bancone. Ai clienti veri, intanto, “bisogna dire sempre ‘mi raccomando, non potete prendere il caffè appoggiati al dehor‘, perchè c’è questa limitazione- continua Simonetta- e il decreto dice ‘non in prossimità del locale’, però non dà una metratura, è una misura labile che non si capisce bene”.

Poi, certo, “ci sono persone che hanno più paura e persone che ne hanno meno– racconta Simonetta- però insomma hanno comunque voglia di un caffè o di una brioche buona. E anche di fare due chiacchiere, quello è il problema, perchè in realtà tu non li puoi intrattenere”.

E non è semplice ridurre al minimo le interazioni: “Questo quartiere è come se fosse un piccolo villaggio, quindi ci conosciamo tutti, da anni, noi sono già più di 15 anni che siamo qui. Però cosa vuoi fare? Non possiamo tirarci indietro, non abbiamo assolutamente nessuna intenzione di restituire le chiavi a nessuno, il nostro locale è il nostro locale, ce lo siamo sudato. Oltre che investire i soldi abbiamo investito molto del nostro lavoro, della nostra vita”.