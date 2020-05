FOTO | VIDEO | Fase 2 a Roma, torna la gente in strada e la Tangenziale è in tilt

ROMA – La fase 2 dell’emergenza coronavirus a Roma si apre all’insegna della Tangenziale Est bloccata. Macchine incolonnate, come spesso accadeva prima dei giorni del blocco totale, sulla lunga arteria cittadina, soprattutto nella direzione nord, verso il policlinico Gemelli. Nel resto della Capitale, invece, stando alle segnalazioni raccolte, il traffico risulta scorrevole e senza particolari ingorghi.

LE PERSONE TORNANO IN STRADA

Se non fosse per i negozi chiusi, sarebbe una giornata come le altre, una di quelle pre-coronavirus. A Centocelle, quartiere alla periferia est di Roma, l’inizio della ‘fase 2’ si vede. In piazza dei Mirti dopo 2 mesi tornano a sedersi sulle panchine diverse persone anziane e non tutte distanti l’una dall’altra come dovrebbero, piccoli gruppi si muovono davanti ai bar, chi si incrocia sui marciapiedi, quasi ci si sfiora, e c’è anche chi si ferma a chiacchierare davanti all’edicola.



Il ‘risveglio’ del tanto atteso 4 maggio, a Roma è segnato dal ritorno delle auto a circolare con maggiore frequenza, ma anche dalle tante persone che tornano a passare il tempo in strada stavolta anche senza bambini o cani al seguito. Una donna sussurra al suo accompagnatore: “No aspetta, fermiamoci al bar. Sono 2 mesi che non prendo un caffè”.