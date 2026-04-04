lunedì 6 Aprile 2026

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte, aperti musei, ville e giardini statali: ecco dove

Nei giorni delle festività si potrà godere delle bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali italiane

Data pubblicazione: 4-4-2026 ore 20:52Ultimo aggiornamento: 4-4-2026 ore 20:52

ROMA – Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura. Nei giorni delle festività, infatti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, ville, giardini, abbazie e complessi monumentali statali resteranno aperti per consentire a tutti di godere delle bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali italiane. Lo ha fatto sapere il Mic.

APERTURE GRATUITE MUSEI A PASQUA IN OCCASIONE DI #DOMENICALMUSEO

Il 5 aprile, giorno di Pasqua, coincide con l’iniziativa #domenicalmuseo. L’elenco completo dei siti coinvolti è aggiornato in tempo reale sulla pagina dedicata: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo. La precedente edizione del 1° marzo ha registrato 280.724 ingressi.

APERTURE MUSEI A PASQUETTA

Il 6 aprile, giorno di Pasquetta, molti musei in tutta Italia posticipano la consueta chiusura del lunedì per garantire l’apertura straordinaria. L’elenco completo delle strutture aderenti, con ingresso a tariffa ordinaria, è disponibile alla pagina dedicata: https://cultura.gov.it/evento/pasquetta-2026. Le visite si svolgeranno secondo le modalità previste dai singoli istituti, con accesso su prenotazione ove richiesto. Si consiglia di pianificare la visita consultando i siti ufficiali dei musei oppure l’app ‘Musei Italiani’, che consente anche l’acquisto dei biglietti.

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