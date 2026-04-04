Atletica, Nadia ‘Battorecord’ fa 30:08: è primato italiano nei 10 km

ROMA – Nadia Battocletti (30:08) sgretola il record italiano dei 10 km su strada a 1 secondo dal record europeo. La campionessa del mondo è semplicemente eccezionale: a Lille (Francia) toglie oltre un minuto al suo primato di 31:10 e sfiora il 30:07 della britannica Megan Keith.

A due settimane dall’oro mondiale dei 3000 a Torun, l’azzurra quindi incanta ancora, in Francia. La fuoriclasse argento olimpico e mondiale dei 10.000, bronzo iridato dei 5000 e pluricampionessa europea su pista, strada e prati, corre la prima metà in 15:09 e i secondi cinque chilometri con un ‘negative split’ di 14:59: è quarta al traguardo, nella prova dominata dalla keniana primatista del mondo Agnes Ngetich (28:58), oggi a dodici secondi dal suo record di due anni fa. Nadia, dribblando numerosi runner uomini che partecipavano alla gara mista, chiude a ridosso delle etiopi Chaltu Dida (30:02) e Hirut Meshesha (30:05).

I RECORD DI NADIA BATTOCLETTI

La lista dei suoi record è sempre più pregiata: 1500 indoor (4:03.59), 3000 (8:26.27), 3000 indoor (8:26.44), 5000 (14:23.15), 10.000 (30:38.23), 5 km (14:32), 10 km (30:08). Il 9 maggio a Firenze, nella prossima gara in agenda, potrebbe dare l’assalto al primato dei 1500 all’aperto allo stadio Ridolfi in occasione del Pegaso Meeting. Ambizioni altissime anche per il Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno nella tappa italiana della Wanda Diamond League allo stadio Olimpico di Roma, dove non ha fatto mistero di sognare il primato europeo di Sifan Hassan (14:13.42). Da segnalare anche un ottimo Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) che si riscatta dai problemi fisici dei mesi scorsi con un 27:48 molto incoraggiante nei 10 km su strada: archiviato il personale di 28:39 di due anni fa, diventa così il terzo italiano di sempre alle spalle del primatista Yeman Crippa (27:08) e di Francesco Guerra (27:39). Tredicesimo posto al traguardo, successo per l’etiope Khairi Bejiga (26:51). Per l’Italia anche il 28:41 di Alberto Mondazzi (Atletica Casone Noceto).