Pinto: “Non lasciamo Sorrento nell’incertezza. La nostra comunità merita rispetto e difesa”

ROMA – “In queste ore continuano a rincorrersi notizie su un possibile scioglimento del Comune di Sorrento prima del voto. Voci che stanno generando inevitabilmente molta preoccupazione. Da cittadino e da sindaco di una città che, quando ho amministrato, si è sempre distinta sul fronte dell’onestà, non posso accettare che un’intera comunità venga lasciata nell’incertezza, senza nessuno che le parli e che coraggiosamente la difenda. Sorrento non è, come qualcuno vorrebbe rappresentarla, malaffare e illegalità e non merita di essere trascinata nel fango”, così Ferdinando Pinto, candidato sindaco di Sorrento. “La nostra comunità è fatta di persone perbene. Esiste una maggioranza silenziosa di lavoratori e lavoratrici, di imprenditori e imprenditrici, di famiglie che ogni giorno tengono in piedi questa città con il proprio impegno e la propria dignità. Sono loro a cui vorrei dare voce. Dopo quasi un anno di commissariamento, è doloroso dover pensare che non sarebbero stati risolti nessuno dei condizionamenti esterni, e che le ombre di ciò che è stato possano continuare a pesare sul futuro della nostra città. Sarebbe una sconfitta per tutte, anche per le stesse istituzioni pubbliche che hanno governato per quasi un anno, che non sarebbero state allora di alcuna utilità” ha detto Pinto.

E ancora: “Noi restiamo qui e andiamo avanti. Continueremo a lavorare per rimettere in piedi Sorrento e restituirle ciò che merita: una stagione nuova fondata sull’onestà e sulla trasparenza, sui servizi e sul welfare, su una migliore qualità di vita dei residenti. Attendiamo con fiducia eventuali sviluppi, quando e se arriveranno. Ma nel frattempo la nostra comunità non può restare ferma e senza punti di riferimento. In questi giorni di festa che parlano di rinascita e di speranza, l’augurio che rivolgo a tutte le sorrentine e a tutti i sorrentini è semplice ma sincero: che Sorrento possa tornare quanto prima a respirare un clima di serenità, fiducia e unità. La nostra città sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia, ma anche questa volta saprà e dovrà trovare la forza di rialzarsi”.