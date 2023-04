Taifa-1 il primo satellite del Kenya per l’osservazione terrestre è pronto per il lancio

ROMA – Agricoltura, sicurezza alimentare, gestione del territorio: sono alcuni degli ambiti di applicazione dei dati forniti da “Taifa-1”, primo satellite del Kenya per l’osservazione terrestre che sarà lanciato in orbita la prossima settimana. La partenza per lo spazio è prevista dalla base di Vandenberg, in California, a bordo del razzo Falcon 9 della società SpaceX, martedì 11 aprile. “Taifa-1” è un nome in lingua swahili che può essere tradotto come “una nazione”. In una nota diffusa dall’ente statale Kenya Space Agency (Ksa) insieme con il ministero della Difesa di Nairobi, si riferisce che l’obiettivo della missione sarà “sviluppare la capacità tecnica del Paese sull’intera catena del valore dello sviluppo e delle applicazioni della tecnologia spaziale”.

La progettazione e la realizzazione del satellite sono state eseguite da ingegneri keniani. La produzione delle parti e il loro collaudo sono stati effettuati in collaborazione con Endurosat AD, una società aerospaziale con sede in Bulgaria. Nel 2018, il Kenya ha lanciato il suo primo nanosatellite sperimentale dalla Stazione spaziale internazionale. Secondo Space in Africa, una società specializzata di base in Nigeria, alla fine dello scorso anno 13 Paesi del continente avevano già realizzato 48 satelliti.