Feyenoord-Roma, vietata la trasferta ai tifosi giallorossi

ROMA – La trasferta di Europa League a Rotterdam sarà vietata ai tifosi della Roma. Lo annuncia il Feyenoord, dopo aver preso atto dell’analogo provvedimento rivolto ai tifosi olandesi per la trasferta in Italia. Come in un botta e risposta, infatti, il Feyenoord ha preso atto della decisione delle autorità italiane ed ha replicato sostenendo che avrebbe voluto ricevere i tifosi della Roma, ne avrebbe ospitati 1.200. Ma una volta ricevute le notizie dall’Italia, il club olandese, che attribuisce all’Uefa la decisione, ha annunciato il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi in arrivo dall’Italia.



“A seguito della decisione delle autorità italiane di bandire i tifosi del Feyenoord durante la gara di ritorno a Roma- si legge sul sito del club olandese- la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti ai tifosi dell’AS Roma per l’andata al ‘De Kuip‘”.



Il club ha spiegato che “negli ultimi tempi, ci sono state frequenti consultazioni con l’AS Roma e la UEFA per discutere le opzioni per i quarti di finale di Europa League- prosegue la nota- Il Feyenoord e il comune di Rotterdam si sono impegnati ad avere tifosi in trasferta presenti e a renderla una bella festa di calcio. Per molto tempo è sembrato uno scenario fattibile avere almeno un numero ridotto di 1.200 tifosi in trasferta” ma “alla fine le autorità italiane hanno deciso diversamente, i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma. La UEFA ha annunciato oggi che nessun tifoso italiano è autorizzato a venire a Rotterdam”. E quindi “a causa dell’assenza di tifosi in trasferta” i biglietti solitamente riservati ai tifosi ospiti saranno venduti a quelli dell Feyenoord.