La Finlandia è nella Nato, giornata storica. Crosetto: “Segnale di insicurezza”

ROMA – Con la giornata di oggi, la Finlandia diventa il 31esimo paese alleato della nato, l’organizzazione internazionale nata, dopo la seconda guerra mondiale, come sistema militare creato per garantire la sicurezza dei confini di 30 Paesi, 28 europei e due americani dalla minaccia di Paesi terzi. “Oggi è una giornata storica, perché tra poche ore accoglieremo la Finlandia come trentunesimo membro della nostra Alleanza. Questo renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte”: così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando nella sede della Nato a Bruxelles.

CROSETTO: “NON È UNA NOTIZIA POSITIVA”

“È un giorno molto importante perché la famiglia della Nato si allarga. È un segnale però di una insicurezza. La Finlandia è sempre voluta rimanere neutrale. E il fatto che abbia preso questa decisione dipende dal fatto che una parte del mondo si è sentita, più insicura. Quindi questa non è una notizia particolarmente positiva”, dice Guido Crosetto, parlamentare di Fratelli d’Italia e Ministro della Difesa, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sull’ingresso della Finlandia nella Nato.