Il Po in secca fotografato dallo Spazio

ROMA – La siccità in Italia picchia duro e a risentirne è soprattutto l’area del Nord Italia. Piogge scarse, e neve in diminuzione drastica hanno provocato un impoverimento idrico importante, con conseguenze evidenti per la produzione agricola. Una delle zone in cui l’effetto dei cambiamenti climatici è più evidente è quella del Po.

La siccità che colpisce il bacino del fiume Po è stata fotografata dallo Spazio grazie agli strumenti della costellazione italiana di satelliti COSMO-SkyMed. Nell’immagine il dettaglio nell’area di Pavia (al centro dell’immagine) con il Ponte della Becca (a est di Pavia) che attraversa la confluenza tra i fiumi Ticino e Po. In verde sono evidenziati i cambiamenti avvenuti negli ultimi 3 anni al corso di entrambi i fiumi e le aree che attualmente risultano in secca.

L’immagine, diffusa dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), è il risultato di un’elaborazione in RGB di 3 immagini acquisite dalla Costellazione COSMO-SkyMed dal 2020 a marzo 2023, ad ognuno dei 3 canali RGB è stata associata una delle immagini selezionate per l’analisi.