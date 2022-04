Venezia, terminato il ricovero per il sindaco Brugnaro: può riprendere l’attività

VENEZIA – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato dimesso nel pomeriggio di oggi dall’Azienda Ospedale Università di Padova: era stato ricoverato nella serata del 24 marzo, a seguito di un malore. Durante la degenza, sin dai primi giorni, le sue condizioni cliniche sono apparse in deciso miglioramento, permettendo il ricovero in un reparto di medicina ordinaria per effettuare una serie di approfondimenti a scopo prudenziale. Al termine di questo periodo di monitoraggio ed esami le condizioni di Brugnaro “sono tali da potergli permettere una graduale e completa ripresa delle sue attività”, specifica l’azienda sanitaria.