Calenda: “Ungheria è quinta colonna dei russi, mandarla fuori dall’Ue”

ROMA – La vittoria alle urne del premier uscente Viktor Orban in Ungheria divide la politica italiana. Giorgia Meloni fa i complimenti al leader di Fidesz per la “straordinaria vittoria” e invita l’Europa a “riappassionare gli ungheresi alla causa comune e chiudere spazi alle ingerenze di Russia e Cina, ma per farlo Bruxelles deve innanzitutto rispettare la loro volontà. Che oggi, ancora una volta, ha parlato chiaro”.

Di tutt’altro parere Carlo Calenda, che su Twitter scrive: “Meloni esprime grande felicità per la vittoria di Orban esattamente come Putin. Oggi l’Ungheria è la quinta colonna dei russi, meta di delocalizzazioni italiane, finanziata da fondi europei che paghiamo anche noi”. Il leader di Azione affonda: “Davvero non si capisce cosa aspettiamo a mandarli fuori dall’Ue”.