La prova che Putin è un criminale di guerra | Russian version

ROMA – Non crederò mai che tutto il popolo russo sia complice dei crimini di Putin e della sua cerchia criminale. Tanti cittadini, giovani e meno giovani, sono contro la guerra scatenata dal dittatore, scendono nelle piazze a protestare, finiscono in galera dove vengono torturati dagli sgherri del regime. Anche noi italiani questi orrori li abbiamo subiti sotto la dittatura fascista, per 20 anni abbiamo vissuto senza libertà e creduto nelle menzogne del regime. Ma poi arriva l’ora della ribellione, perché non è vita quella vissuta sapendo che la verità non vincerà sulla menzogna.

In Russia la dittatura di Putin terrorizza a partire dalle parole, non si può chiamare guerra l’offensiva scatenata in Ucraina pena la galera per anni. La menzogna viene issata sulle pareti dei loro finti tribunali: non la legge, ma la menzogna è uguale per tutti. Ogni libera informazione, ogni voce indipendente viene soffocata, ma la verità non si può ammanettare, la si può nascondere ma alla fine emergerà e vincerà ogni dittatura.

Non è che da noi, qui in Occidente, non si viva in mezzo alla propaganda, alle false verità che fanno comodo a questo o a quel potente di turno. Possono farla franca, anche a lungo, ma almeno da questa parte si sa che prima o poi la verità uscirà fuori e un tribunale ti condannerà se colpevole. Da questa parte del mondo puoi accusare, puoi cercare prove per trascinare davanti ai giudici i presunti colpevoli, puoi anche dire che il presidente degli Stati Uniti molla peti durante ricevimenti ufficiali, è la libera informazione bellezza.

Nelle immagini che arrivano dalla guerra in Ucraina e che oggi sono sulle prima pagine dei nostri giornali, ce n’è una in particolare che grida, che accusa il criminale Putin. Quel corpo di un pover’uomo ucciso per strada a Bucha col sacchetto di patate accanto al corpo. Era uscito per cercare qualcosa, trucidato dalla soldataglia russa che ripiegava oltre confine. Ucciso da quei giovani di 18-20 anni, ragazzi strappati dai loro paesi, poveri e molte volte ignoranti, mandati ad uccidere poveri come loro, che per sopravvivere cercano delle patate.

Ecco, sono immagini che testimoniano crimini di guerra che non possono essere addossati al 18enne della Siberia, vittima anche lui di ufficiali che rubano i soldi dello Stato per il cibo, che li torturano nelle caserme per renderli docili, ubbidienti. No, il marcio sta all’origine, il colpevole è Putin e la sua cerchia criminale.

Coraggio popolo russo, è il tempo di dire basta, di protestare. Vi accorgerete ad un certo punto che la verità è formidabile, che quando il re apparirà nudo tutto il suo castello di menzogne verrà giù con lui. Non sarà il paradiso, ma qualcosa di meglio per voi e i vostri figli. Figli che non dovranno vivere nell’incubo di essere scaraventati ad uccidere chi esce di casa per trovare delle patate da mangiare.

Voglio ricordare quanto diceva Vaclav Havel, a lungo messo in galera dal regime sovietico e che alla fine i cittadini della libera Federazione della Cecoslovacchia elessero presidente nazionale: “… la responsabilità la portiamo con noi ovunque. Questo vuol dire che la dobbiamo assumere qui, ora, in questo spazio e in questo tempo e non possiamo sottrarcene trasferendoci altrove. La verità dovrebbe essere ricercata soprattutto in sé stessi e nel contesto nel quale il destino ci ha gettato. Se non si fa un simile sforzo qui,a stento la si ritroverà da qualche altra parte”.

Этот мешок картошки рядом с этим телом — доказательство: Путин — военный преступник

Я никогда не поверю, что в преступлениях Путина и его криминального круга замешан весь русский народ. Многие граждане, молодые и старые, выступают против войны, развязанной диктатором, выходят на улицы с протестами, попадают в тюрьму, где их пытают головорезы режима.

Мы, итальянцы, тоже пережили эти ужасы при фашистской диктатуре, 20 лет жили без свободы и верили в ложь режима. Но затем наступает время бунта, потому что жизнь не проживается, зная, что правда не победит ложь.

В России путинская диктатура пугает, начиная со слов. Развязанное в Украине наступление нельзя назвать войной, под страхом лишения свободы на годы. Ложь водружается на стены их фальшивых судов: не закон, а ложь для всех одинакова.

Всякая свободная информация, всякий независимый голос подавляются, но правду нельзя заковать в наручники, ее можно скрыть, но в конце концов она всплывет и победит любую диктатуру.

И здесь, на Западе, мы живем среди пропаганды и ложных истин, которые устраивают того или иного влиятельного человека при исполнении служебных обязанностей. Этим людям может сойти с рук, хоть и надолго, но по крайней мере с этой стороны ты знаешь, что рано или поздно правда выйдет наружу и суд осудит тебя, если ты виновен.

В этой части мира можно обвинять, можно искать улики, чтобы привлечь предполагаемых преступников к суду, можно даже сказать, что президент США пукнул на официальных приемах — так работает свободная информация.

На фотографиях и видео, которые происходят с войны в Украине и которые сегодня на первых полосах наших газет, есть изображение, которое кричит, обвиняя преступника Путина. Это тело бедняка, убитого на улице в Буче, с мешком картошки рядом с телом. Он вышел искать что-то, убитое русскими солдатами, отступавшими за границу. Убиты теми 18-20-летними мальчишками, вырванными из своих стран, бедными и часто невежественными, посланными убивать таких же бедняков, как они сами, которые ищут картошку, чтобы выжить.

Эти картинки свидетельствуют о военных преступлениях, в которых нельзя винить 18-летнего юношу из Сибири, который сам стал жертвой офицеров, которые воруют казенные деньги на еду, пытают их в казармах, чтобы сделать покорными, послушными. Нет, гнилое в происхождении, виноват Путин и его преступный круг.

Да ладно, русские люди, пора сказать, что хватит, пора протестовать. В какой-то момент вы поймете, что правда ужасна, что когда король появится обнаженным, весь его замок лжи рухнет вместе с ним. Это будет не рай, а нечто лучшее для вас и ваших детей. Дети, которым не придется жить в кошмаре, когда их бросают убивать тех, кто выходит из дома в поисках картошки, чтобы поесть.

Я хочу напомнить слова Вацлава Гавела, давно посаженного в тюрьму советским режимом и о том, что в конце концов граждане Свободной Федерации Чехословакии избрали национального президента: «…мы повсюду несем ответственность за собой. Это значит, что мы должны нанять ее здесь, сейчас, в этом пространстве и в это время, и мы не можем убежать от нее, переехав куда-то еще. Истину следует искать прежде всего в себе и в том контексте, в который нас забросила судьба. Если вы не приложите такого усилия здесь, вы вряд ли найдете его где-то еще».