A Catania wurstel con chiodi in strada per i cani, denunciato 61enne

PALERMo – Disseminava pezzi di wurstel pieni di ami e chiodi per il centro di Catania, con l’obiettivo di fare del male agli animali randagi e a quelli al guinzaglio. I carabinieri di piazza Verga hanno denunciato un 61enne dopo avere perquisito la sua abitazione: dovrà rispondere di maltrattamento di animali. Le indagini sono andate avanti per alcuni mesi, dopo le segnalazioni e denunce di diversi cittadini. I wurstel comparivano nelle aiuole o sui marciapiedi di corso Italia, piazza Verga, largo Bordighera, via Vittorio Veneto e corso delle Province: all’interno fili di ferro, ami e graffette destinati a fare del male agli animali, sia ai randagi che a quelli portati regolarmente al guinzaglio dai loro padroni.

L’uomo è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza della zona, analizzate dai militari: una di queste lo ha immortalato in due occasioni, mentre passeggiando lasciava cadere dalle mani un pezzo di wurstel. In uno di questi casi il cibo è stato ingerito da un cane di piccola taglia al guinzaglio, che ha subito lesioni alle pareti intestinali. L’uomo è stato bloccato mentre era seduto su una panchina di piazza Verga e il successivo controllo nella sua abitazione ha confermato i sospetti: trovato il ferro usato per rendere letali i pezzi di wurstel e l’abbigliamento usato negli episodi ripresi dalle telecamere. I carabinieri stanno cercando di capire il perché delle azioni dell’uomo.