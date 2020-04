Coronavirus, Da Empoli (Icom): “Stime pil preoccupanti, urge pompare liquidità nel sistema”

“L’innovazione puo’ essere certamente una leva per ripartire” dopo l’emergenza coronavirus, continua Da Empoli, presidente Icom, in una videointervista con l’Agenzia Dire.

“E’ stato un colpo di frusta molto violento per l’Italia, che non era molto preparata alla rivoluzione digitale. Questa puo’ essere l’occasione per ripartire successivamente con piu’ esperienza. Ma richiede anche un piano un po’ piu pensato per il futuro“, aggiunge.

I problemi in Europa, osserva poi Da Empoli, “non arrivano tanto da Bruxelles, ma da altre capitali, in particolare Paesi che hanno come riferimento la Germania che in alcuni casi sono anche piu’ duri dei tedeschi come Olanda e Finlandia. Spero negli aiuti dell’Europa, perche’ e’ in momenti di crisi che l’Ue ha fatto passi avanti“.

Per il presidente Icom “questa crisi non e’ dovuta ai vizi di qualcuno come poteva essere per il debito sovrano. Dobbiamo essere realistici e concreti su quello che dobbiamo attenderci dall’Europa. Vanno fatti molti sforzi in piu’ rispetto alle posizioni assunte da Germania e Olanda nell’ultimo vertice europeo. Occorre pero’ anche operare sugli strumenti esistenti, occorre far presto”.

Da Empoli pensa ad un combinato disposto per interventi in campo alla Commissione, alla Banca europea degli investimenti e ad un Mes “molto rivisto rispetto ad oggi. Possono essere una base importante con obiettivi ambiziosi”, conclude.