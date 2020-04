Coronavirus, Speranza: “Siamo ancora nel pieno della battaglia, per la ‘fase 2’ serve prudenza”

ROMA – “E’ una battaglia che e’ ancora nel suo pieno, non ci puo’ essere alcun elemento di sottovalutazione. Va affrontato tutto con il massimo del rigore e della serieta’”. Lo dice il ministro della Sanita’ Roberto Speranza, intervistato da Rai News 24, dove aggiunge: “I sacrifici hanno dato dei risultati ma dobbiamo andare avanti perche’ e’ l’unica strada che al momento da’ certezze”.

“Il tasso del contagio in questo momento e’ molto piu’ basso di prima. Questo- continua Speranza- e’ un piccolissimo segnale che pero’ ci dice che la strada del distanziamento sociale funziona ed e’ in questo momento l’unica arma di cui disponiamo. Il vaccino sara’ l’arma definitiva, ma al momento non e’ disponibile”.

Quando arrivera’ la cosiddetta ‘fase 2’? “Ci sara’ bisogno di grande gradualita’ e prudenza, e’ l’unica strada possibile. Senza vincere la battaglia sanitaria non ci potra’ essere ripartenza”.