mercoledì 4 Marzo 2026

L’ambasciatore iraniano in Italia: “Se gli Europei sosterranno Israele e Usa riceveranno una risposta decisa”

Mohammad Reza Sabouri al Tg 1: "La vera minaccia alla pace nel mondo è Israele"

di Sausan KhalilData pubblicazione: 4-3-2026 ore 22:55Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 22:59

ROMA – “Abbiamo avvertito gli europei. Qualsiasi ruolo a sostegno degli attacchi illegali contro l’Iran sarà considerato a tutti gli effetti partecipazione alla guerra e riceverà una risposta proporzionata e decisa”. A parlare, ai microfoni del Tg 1, è Mohammad Reza Sabouri. L’ambasciatore iraniano a Roma ha spiegato che la vera minaccia alla pace nel mondo non è l’Iran ma Israele perché “sono loro gli aggressori”. Sabouri ha sottolineato che “i leader di Stati Uniti e Israele non sanno come giustificare la morte di centinaia di innocenti. Hanno tradito per la seconda volta i negoziati ed hanno iniziato a bombardare”. Per l’ambasciatore, quella dell’Iran è solo legittima difesa e ha spiegato che gli attacchi agli altri paesi del Golfo sono rivolti solo alle basi e agli interessi americani”.

