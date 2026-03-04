mercoledì 4 Marzo 2026

Paralimpiadi, esordio vincente per l’Italia del curling: 7 a 5 alla Corea

Il doppio misto azzurro, formato dai trentini Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ha infatti battuto gli avversari al Palaghiaccio di Cortina

Data pubblicazione: 4-3-2026 ore 21:55Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 21:55

ROMA – Debutto vincente per l’Italia del curling in carrozzina alle Paralimpiadi. Il doppio misto azzurro, formato dai trentini Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ha infatti battuto 7-5 la Corea al Palaghiaccio di Cortina.

“Sono contento, ho avuto buone sensazioni- ha detto Paolo Ioriatti dopo il 7-5 alla Corea- Sono riuscito a leggere bene il ghiaccio, focalizzandomi solo sui sassi. Spero di riuscire a tenere questo livello per il resto del torneo”. Soddisfatta anche Orietta Bertò: “Siamo entrati subito in bolla, concentrati fin dall’inizio solo sulla partita. Abbiamo pensato esclusivamente a giocare, mentre loro a volte mi sono sembrati distratti. Così ne abbiamo approfittato”.

