Iran, Tajani a Rubio: “Preoccupazione per l’allargamento del conflitto”

Il vicepremier: "La chiusura di Hormuz, se prolungata, potrebbe provocare effetti duramente negativi sulle economie internazionali"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 4-3-2026 ore 21:16Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 21:16

ROMA – “La guerra in Iran e gli effetti sulla impennata dei prezzi dell’energia sono stati i temi di una telefonata con il mio collega Segretario di Stato Usa Marco Rubio”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antono Tajani. “Gli ho espresso- aggiunge- la preoccupazione del Governo italiano per il fatto che l’Iran stia allargando il conflitto in Medio Oriente, arrivando a colpire tutti i paesi arabi del Golfo Persico. La chiusura di Hormuz, se prolungata, potrebbe provocare effetti duramente negativi sulle economie internazionali. L’Italia conferma l’obiettivo che l’Iran non debba arrivare a detenere ordigni nucleari militari, e auspica che si possa arrivare a una fine del conflitto alla quale dovrebbe contribuire un accorto lavoro politico e diplomatico. Ho voluto confermare al segretario di Stato il deciso sostegno dell’Italia ai paesi amici del Golfo, partner politici ed economici del nostro paese”. “Abbiamo affrontato anche la situazione a Cuba e il processo di transizione e pacificazione in Venezuela- dice ancora-. Ho ricordato la situazione dei connazionali ancora detenuti per motivi politici, ringraziandolo per la continua attenzione sul tema e per il sostegno al loro rilascio”.

