Iran, gli Usa invitano i cittadini americani a lasciare l’Iraq

ROMA – L’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha rivolto un appello ai propri connazionali affinché lascino con urgenza l’Iraq oppure rimangano al riparo nel luogo dove si trovano. Il contesto è segnato dall’intensificarsi dei bombardamenti americani e israeliani contro l’Iran. “Rimanete al sicuro dove vi trovate”, si legge in un messaggio diffuso anche sui social network. Le risposte di Teheran all’offensiva militare hanno preso di mira anche alcune località dell’Iraq, in particolare nel nord a maggioranza curda. Sulle motivazioni di questa reazione è intervenuto oggi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Con un messaggio diffuso in persiano e in arabo, il capo di Stato ha evidenziato che Teheran “non ha avuto scelta” e che comunque rispetta la “sovranità” dei propri vicini. Il riferimento è apparso in particolare ai Paesi del Golfo Persico, come gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar o il Bahrein, bersagliati perché ospitano basi militari americane.