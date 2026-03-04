mercoledì 4 Marzo 2026

Iran, gli Usa invitano i cittadini americani a lasciare l’Iraq

Il contesto è segnato dall'intensificarsi dei bombardamenti americani e israeliani contro l'Iran

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 4-3-2026 ore 19:52Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 19:58

ROMA – L’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha rivolto un appello ai propri connazionali affinché lascino con urgenza l’Iraq oppure rimangano al riparo nel luogo dove si trovano. Il contesto è segnato dall’intensificarsi dei bombardamenti americani e israeliani contro l’Iran. “Rimanete al sicuro dove vi trovate”, si legge in un messaggio diffuso anche sui social network. Le risposte di Teheran all’offensiva militare hanno preso di mira anche alcune località dell’Iraq, in particolare nel nord a maggioranza curda. Sulle motivazioni di questa reazione è intervenuto oggi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Con un messaggio diffuso in persiano e in arabo, il capo di Stato ha evidenziato che Teheran “non ha avuto scelta” e che comunque rispetta la “sovranità” dei propri vicini. Il riferimento è apparso in particolare ai Paesi del Golfo Persico, come gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar o il Bahrein, bersagliati perché ospitano basi militari americane.

Leggi anche

Iran, la Farnesina annuncia nuovi voli: “Oggi sono rientrati 1250 italiani solo dagli Emirati”

di Redazione

Esplosione su una nave cargo russa, affonda nel Mediterraneo

di Alessandra Fabbretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»