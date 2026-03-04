Vending machine ‘intelligenti’ per i borghi rimasti di montagna rimasti senza negozi

Come si risolve il problema dei borghi di montagna che restano senza negozi? Aprendo punti vendita basati su “vending machine intelligenti, sicure e fruibili in completa autonomia”. E quando anche i loro ‘scaffali’ si svuotano, chi li rifornisce? “Un sistema di telemetria e una logistica centralizzata garantiscono rifornimenti puntuali, assortimenti ottimizzati e continuità di servizio, permettendo di preservare l’accesso ai beni essenziali, valorizzare le filiere locali e offrire ai Comuni un presidio di prossimità moderno e sostenibile”. E’ dando queste risposte che Rocco Di Mambro, di Isernia, con il progetto “Bottega di Comunità H24”, (appunto un nuovo modello di negozio di prossimità sempre aperto nei borghi appenninici) si è aggiudicato i 30.000 euro messi in palio come primo premio dell’edizione 2025 di Progetto Appennino, promosso e realizzato da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, capofila di un ampio partenariato territoriale.

UN PREMIO ANCHE ALL’IDEA BASATA SULLE ANTICHE MELE MOLISANE

Il Comune in provincia di Isernia ha ospitato anche la premiazione dei tre vincitori dell’incubatore ReStartApp, dedicato a giovani aspiranti imprenditori della montagna. Ad aggiudicarsi il secondo premio di 20.000 euro, è stata Arianna De Lisa, per il progetto “MOLisEhere” per sviluppare prodotti per il benessere e la salute -cosmetici, cosmeceutici, integratori alimentarie nutraceutici naturali- valorizzando le varietà antiche di mele delle aree appenniniche molisane (come la Sanguigna, Limoncella, Annurca, Gelata e Zitella) e recuperando le risorse inutilizzate quali scarti dell’industria agroalimentare. L’impresa avrà sede a Campobasso e interesserà tutto il territorio molisano.

Terzo premio di 10.000 euro a Mariapia Muccigrosso per “Immersitaly” che propone esperienze culturali immersive e digitali nei borghi molisani: stazioni interattive in loco con percorsi guidati da realtà mista, audio spaziale e proiezioni che danno vita a storie e memorie, attivano giochi e missioni, e orientano l’esplorazione. Gli strumenti? Contenuti curati, waypoint tridimensionali, testi e illustrazioni interattive, piccole scenografie.

“VISTO? DALL’APPENNINO IDEE IMPRENDITORIALI SOSTENIBILI E REPLICABILI”

I progetti premiati “interpretano in modo originale le vocazioni locali, trasformandole in modelli imprenditoriali sostenibili e replicabili, e dimostrano che l’Appennino non è un territorio marginale, ma un laboratorio di innovazione capace di generare impresa, lavoro e coesione sociale” commenta Alessandro Garrone, presidente di Fondazione Edoardo Garrone. “I risultati presentati oggi dimostrano che lo sviluppo dell’Appennino passa da azioni concrete”, rimarca Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice.

Con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare il tessuto economico e sociale esistente nell’ambito di Progetto Appennino si sono svolti anche “Vitamine in Azienda” e “Imprese in rete”, che hanno coinvolto 17 aziende del territorio del Gal Alto Molise e della Snai dell’Alto e Medio Sannio. In particolare, 14 imprese hanno partecipato al percorso di accelerazione “Vitamine in azienda”, tra i Comuni di Castel del Giudice e Agnone, ma anche a Carovilli, Chiauci, Frosolone e Termoli, e attive in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato, della cultura e dei servizi.

“Imprese in rete” ha accompagnato invece la nascita di due progetti: una rete di servizi socio-sanitari, che sul territorio di Agnone, Capracotta e Castel del Giudice possa sviluppare un sistema integrato di servizi di prossimità, complementare a quello pubblico, per rispondere ai bisogni crescenti di una popolazione fragile e in progressivo invecchiamento, e una rete a Castel del Giudice per coordinare e ampliare l’impatto di quattro realtà già attive sul territorio.

PROGETTO APPENNINO CONTINUA IN MOLISE E ‘CRESCE’ CON LEGAMBIENTE

Con l’obiettivo di consolidare e ampliare i risultati ottenuti, Progetto Appennino proseguirà anche nel 2026 sull’Appennino molisano, confermando Castel del Giudice come fulcro delle attività e inaugurando, per la prima volta, un modello biennale di intervento promosso da Fondazione Edoardo Garrone. La nuova fase, realizzata anche grazie a un accordo di collaborazione con Legambiente, introduce una formula più continuativa e radicata, orientata a generare impatti duraturi attraverso sostegno alle nuove imprese, rafforzamento di quelle esistenti e sviluppo di reti territoriali.

NEL 2026 UN CORSO PER GIOVANI UNDER 40 CON IDEE IMPRENDITORIALI ‘DI MONTAGNA’

Cuore dell’edizione 2026 sarà il Campus gratuito ReStartApp, che adotta una formula ibrida con sessioni in presenza e online. Il percorso, di 10 settimane -dal 28 giugno al 2 ottobre 2026, con una pausa nel mese di agosto- è rivolto a giovani under 40 con idee imprenditoriali nelle filiere della montagna. Sono disponibili 10 posti, tre riservati a candidati del territorio molisano. Per candidarsi c’è tempo fino al 15 aprile 2026. Proseguiranno inoltre “Vitamine in Azienda” e “Imprese in rete”.

Lo sviluppo delle aree interne richiede “continuità, accompagnamento e alleanze solide tra attori pubblici, imprese e comunità. Il nostro ruolo è affiancare questi processi, sostenendo la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, rafforzando quelle esistenti e contribuendo alla costruzione di un ecosistema capace di creare valore duraturo nel tempo. Investire sui giovani che scelgono di restare, tornare o arrivare in montagna significa investire in una visione di Paese più equilibrata e responsabile, in cui le aree interne non sono periferie, ma luoghi in cui il futuro può prendere forma”, dice ancora Garrone.