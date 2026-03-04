Esplosione su una nave cargo russa, affonda nel Mediterraneo

ROMA – Una nave cargo battente bandiera russa, che trasportava 62mila tonnellate gas naturale liquefatto, è stata colpita e affondata da droni sparati presumibilmente dall’esercito ucraino. L’incidente alla Arctic Metagaz è avvenuto a circa 240 chilometri al largo delle coste della Libia, in prossimità di Sirte, come ha riferito il Libya’s Search and Rescue Coordination Centre (Rcc), il centro di coordinamento marittimo per le emergenze. Quest’ultimo ha ricevuto una richiesta di soccorso, e che sono state avvistate “esplosioni improvvise e poi un incendio”: la nave, diretta verso Bengasi, è stata avvolta dalle fiamme prima di inabissarsi, stando ancora alla ricostruzione fornita dall’Rcc e rilanciata dalla stampa libica.

L’equipaggio di 30 persone è stato tratto in salvo da un’operazione di soccorso russa e maltese, e sono in ottima salute. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, ma i media ne danno notizia solo oggi. Mentre le fonti libiche restano vaghe sulla causa dell’esplosione che ha affondato la Arctic Metagza – attribuibile sia a un drone che a un incidente interno – il ministero russo dei Trasporti punta il dito contro la marina ucraina, sostenendo che i droni siano partiti da “imbarcazioni ucraine senza pilota” e denunciando “l’atto di terrorismo internazionale”. In una nota il ministero dei Trasporti ruoo scrive: “Il 3 marzo è stato effettuato un attacco alla nave cisterna russa Arctic Metagas in prossimità delle acque territoriali di Malta, Stato membro dell’Ue. La petroliera era in rotta dal porto di Murmansk, trasportando merci autorizzate in conformità con tutte le normative internazionali”. L’Ucraina non ha replicato alle accuse, ma il Kyiv Independent ipotizza che la nave potesse essere parte della cosiddetta “flotta ombra” russa.