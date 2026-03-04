mercoledì 4 Marzo 2026

L’équipe del Monaldi denuncia un ambiente di lavoro fortemente tossico con Oppido

Il documento inviato ai vertici dell'azienda ospedaliera dei Colli il 27 gennaio scorso. Generato "un diffuso stato di burnout"

Data pubblicazione: 4-3-2026

NAPOLI – “La gerarchia medico-centrica e la comunicazione assente hanno portato a una percezione di insicurezza diffusa tra gli infermieri, oss e tecnici, che non si sentono attualmente più sicuri di collaborare con il dottor Guido Oppido. Le accuse di essere totalmente incuranti dei bisogni dei pazienti e del loro stato di salute non sono più accettabili e tollerate dall’intera équipe”. È quanto denuncia in una comunicazione ufficiale, inviata ai vertici dell’azienda ospedaliera dei Colli in data 27 gennaio 2026, il personale di sala operatoria – infermieristico, oss e tecnico – del Monaldi dove lo scorso 21 febbraio è morto Domenico Caliendo. “Una situazione di estrema gravità che, da tempo, sta compromettendo in modo significativo – si evidenzia – il benessere professionale e umano degli operatori, nonché la sicurezza dell’assistenza erogata ai pazienti”. I professionisti parlano di “una situazione lavorativa divenuta non più sostenibile, protratta da anni e peggiorata in modo vertiginoso negli ultimi mesi” e chiariscono che “la situazione attuale non è legata a episodi isolati bensì ad una condizione reiterata nel tempo che ha determinato un ambiente di lavoro percepito come fortemente tossico, intimidatorio e lesivo della dignità professionale, con ripercussioni rilevanti sul benessere psicofisico degli operatori e, conseguentemente, sulla qualità dell’assistenza erogata”.

Nella comunicazione – in cui si sottolinea di aver già segnalato le criticità “in sede di audit, confronti interni, incontri ripetuti con il direttore medico di presidio, direttore dell’Uoc Sips e rad di appartenenza” – il personale “segnala comportamenti sistematici e quotidiani messi in atto dal dottor Guido Oppido, tra cui urla e aggressività verbale, umiliazioni e svalutazioni pubbliche delle competenze professionali, linguaggio offensivo e denigratorio, bestemmie e imprecazioni, atteggiamenti intimidatori tali da inibire la comunicazione in équipe, reazioni ostili e aggressive anche in contesti formali di confronto, mancato ascolto e considerazione”. Un clima descritto di una gravità tale da aver fatto considerare all’équipe – su cui “si osservano ansia persistente, tremori, difficoltà di concentrazione durante le attività correlati a pressione emotiva, stress e diffuso stato di burnout” – “la possibilità di trasferimento, ritenendo l’attuale contesto incompatibile con la tutela della propria salute e con l’esercizio sereno e responsabile della propria professione”. L’équipe nel documento mette nero su bianco anche “criticità organizzative generali, tra cui tempi di attesa ingiustificati con pazienti pediatrici a sterno aperto, mancanza di liste operatorie chiare e strutturate, comunicazione insufficiente riguardo ai protocolli chirurgici e provocazioni continue durante il tempo chirurgico”. La richiesta dei firmatari è quella di “non essere resi inermi né complici silenziosi” di una situazione che ritengono “lesiva della dignità professionale e della missione di tutela della sicurezza del paziente”. La condizione nella quale si trovano comporta quella che viene definita “una situazione di burnout che compromette il benessere dei professionisti e la sicurezza dei pazienti”.

