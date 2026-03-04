L’équipe del Monaldi denuncia un ambiente di lavoro fortemente tossico con Oppido

NAPOLI – “La gerarchia medico-centrica e la comunicazione assente hanno portato a una percezione di insicurezza diffusa tra gli infermieri, oss e tecnici, che non si sentono attualmente più sicuri di collaborare con il dottor Guido Oppido. Le accuse di essere totalmente incuranti dei bisogni dei pazienti e del loro stato di salute non sono più accettabili e tollerate dall’intera équipe”. È quanto denuncia in una comunicazione ufficiale, inviata ai vertici dell’azienda ospedaliera dei Colli in data 27 gennaio 2026, il personale di sala operatoria – infermieristico, oss e tecnico – del Monaldi dove lo scorso 21 febbraio è morto Domenico Caliendo. “Una situazione di estrema gravità che, da tempo, sta compromettendo in modo significativo – si evidenzia – il benessere professionale e umano degli operatori, nonché la sicurezza dell’assistenza erogata ai pazienti”. I professionisti parlano di “una situazione lavorativa divenuta non più sostenibile, protratta da anni e peggiorata in modo vertiginoso negli ultimi mesi” e chiariscono che “la situazione attuale non è legata a episodi isolati bensì ad una condizione reiterata nel tempo che ha determinato un ambiente di lavoro percepito come fortemente tossico, intimidatorio e lesivo della dignità professionale, con ripercussioni rilevanti sul benessere psicofisico degli operatori e, conseguentemente, sulla qualità dell’assistenza erogata”.

Nella comunicazione – in cui si sottolinea di aver già segnalato le criticità “in sede di audit, confronti interni, incontri ripetuti con il direttore medico di presidio, direttore dell’Uoc Sips e rad di appartenenza” – il personale “segnala comportamenti sistematici e quotidiani messi in atto dal dottor Guido Oppido, tra cui urla e aggressività verbale, umiliazioni e svalutazioni pubbliche delle competenze professionali, linguaggio offensivo e denigratorio, bestemmie e imprecazioni, atteggiamenti intimidatori tali da inibire la comunicazione in équipe, reazioni ostili e aggressive anche in contesti formali di confronto, mancato ascolto e considerazione”. Un clima descritto di una gravità tale da aver fatto considerare all’équipe – su cui “si osservano ansia persistente, tremori, difficoltà di concentrazione durante le attività correlati a pressione emotiva, stress e diffuso stato di burnout” – “la possibilità di trasferimento, ritenendo l’attuale contesto incompatibile con la tutela della propria salute e con l’esercizio sereno e responsabile della propria professione”. L’équipe nel documento mette nero su bianco anche “criticità organizzative generali, tra cui tempi di attesa ingiustificati con pazienti pediatrici a sterno aperto, mancanza di liste operatorie chiare e strutturate, comunicazione insufficiente riguardo ai protocolli chirurgici e provocazioni continue durante il tempo chirurgico”. La richiesta dei firmatari è quella di “non essere resi inermi né complici silenziosi” di una situazione che ritengono “lesiva della dignità professionale e della missione di tutela della sicurezza del paziente”. La condizione nella quale si trovano comporta quella che viene definita “una situazione di burnout che compromette il benessere dei professionisti e la sicurezza dei pazienti”.