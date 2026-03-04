mercoledì 4 Marzo 2026

VIDEO| Sanremo, Valeria Marini in lacrime a La Volta Buona: “Nino Frassica mi ha offesa. Aspetto le scuse pubbliche”

La showgirl dice la sua su una battuta che il comico ha fatto durante la finale del Festival

ROMA – Valeria Marini non ci sta e dal salotto de La Volta Buona chiede le scuse pubbliche e ufficiali a Nino Frassica. Il motivo? Una battuta che il comico ha fatto sulla showgirl durante la finale del Festival di Sanremo. Sabato scorso, infatti, il 75enne – accompagnando Carlo Conti in una delle presentazioni dei Big in gara – ha tirato in ballo Valeria, ironizzando sulle sue labbra e su un ipotetico ritocco chirurgico che non le avrebbe permesso di parlare correttamente. Una battuta accolta dal conduttore e direttore artistico con grandi di risate.

Di tutt’altro parere Marini che, parlando con Caterina Balivo, si lasciata andare a qualche lacrima: “Il mio secondo lavoro con Gerry Scotti l’ho fatto con Nino Frassica. Ci sono rimasta malissimo perché l’ho trovato molto offensivo. Ci ho pianto e ci piango ancora perché mi ha fatto rabbia”. La showgirl rivela di aver contattato Frassica: “Gli ho scritto, lui mi ha chiesto scusa. Sinceramente è un luogo comune dello spettacolo dire cattiverie, denigrare o disprezzare una persona che ha successo. È un po’ una cosa dell’Italia, mi urta tanto”. Un’amarezza che la 58enne sarda non riesce a digerire e – alzandosi dal divano de LVB – aggiunge: “Vi saluto, aspetto le scuse pubbliche da Nino Frassica“.

Valeria, tornata al suo posto per concludere, poi aggiunge: “Io sono una persona sincera. Nino Frassica è una persona che stimo molto, Carlo è una persona con cui ho fatto tante cose e lo adoro. (Frassica, ndr) Ha fatto un’uscita sul mio conto molto offensiva e non sono solo io ad averlo detto, tanto è vero che mi ha chiesto scusa”. E l’ex star del Bagaglino insiste: “Non ha fatto ridere nessuno. Non è a detta mia, è a detta di tutti. Poteva fare qualsiasi altra battuta, ne ha fatte tante su di me. Aspetto le scuse per la festa delle donne”.

