mercoledì 4 Marzo 2026

Esplosione e cenere dal cratere Bocca Nuova dell’Etna

Situazione monitorata dall'Ingv

di Sausan KhalilData pubblicazione: 4-3-2026 ore 17:11Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 17:14

PALERMO – Un’esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova dell’Etna è stata osservata dalle telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio etneo dell’Ingv. L’esplosione ha prodotto un’emissione di cenere che si è dispersa, nell’arco di qualche minuto, nei quadranti orientali del vulcano. Dal punto di vista sismico è stato registrato un segnale di ampiezza superiore alla norma, correlabile all’attività esplosiva. “Ad esso è associato un evento infrasonico localizzato nell’area della Bocca Nuova – si legge nella nota dell’Ingv -. L’ampiezza media del tremore ha subito un moderato incremento dalle prime ore di oggi, portandosi nella fascia dei valori medi dove attualmente permane”. Prosegue, inoltre, l’attività infrasonica localizzata nell’area del cratere di Nord Est con ampiezze medie e basse.

