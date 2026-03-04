Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 4 marzo 2026

IRAN. MINAB, MIGLIAIA A FUNERALI DI VITTIME RAID SU SCUOLA

Migliaia di persone hanno partecipato al funerale per le vittime di un bombardamento che ha colpito una scuola elementare nella città di Minab, nel sud dell’Iran, uccidendo secondo la televisione di Stato di Teheran almeno 165 persone, tra cui soprattutto bambine. Durante le esequie, da un palco una donna ha detto di essere la madre di “Atena” e ha mostrato immagini e ritratti definendoli “un documento dei crimini americani”. Alcuni dei partecipanti hanno intonato slogan come “morte all’America”, “morte a Israele” e, anche, in riferimento ai bombardamenti avviati sabato da Washington e Tel Aviv, “nessuna resa”.

LIBANO. COOPERANTE: GUERRA ANCHE QUI, SFOLLATI SU LUNGOMARE

Anche il Libano è stato raggiunto dall’escalation in Medio oriente, con raid sempre più intensi delle forze israeliane contro regioni a sud e nell’est del Paese e fino ai sobborghi meridionali della capitale Beirut. Virginia Sarotto, rappresentante Paese di Arcs – Culture Solidali, riferisce del costo umanitario: “In tutto il Paese ora ci sono circa 29mila sfollati e 170 shelter gestiti dai ministeri in collaborazione con gli attori umanitari. Tutti quindi ci stiamo muovendo per assisterli. Ma non c’è posto per tutti, ci sono persone in strada, anche sulla Corniche di Beirut, la passeggiata sul lungomare, e in zone ritenute sicure”.

NUCLEARE. FRANCIA, OPPOSIZIONI ACCETTANO IDEA DETERRENZA EUROPEA

Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Svezia, Grecia e Polonia: questi gli otto Paesi europei che, secondo il presidente Emmanuel Macron, sono interessati alla “deterrenza nucleare” proposta dalla Francia. Il tema è collegato anche a un aumento delle testate a disposizione di Parigi, nel quadro di una concertazione europea. Di “deterrenza nucleare”, dopo l’avvio dell’offensiva militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, Macron ha parlato tenendo un discorso nella base di Ile Longue, dove la Francia ospita i suoi quattro sottomarini nucleari lanciamissili balistici della Forza oceanica strategica.

ANIMALI. KENYA, MERAVIGLIA AL GIRAFFE CENTRE: 4 NUOVI ARRIVI

Al Giraffe Centre di Nairobi, in Kenya, ci sono quattro nuovi giovani esemplari. Uno di loro, per la meraviglia di turisti e famiglie con bambini, avvicina il muso alla passerella di legno sospesa nel parco a tre metri d’altezza. Gli animali sono stati trasferiti qui dalla Soysambu Conservancy, un’area protetta nella contea di Nakuru. “Non sono esemplari qualunque, ma giraffe di Rothschild, un ecotipo delle giraffe nubiane a rischio estinzione“, ha spiegato Byron Oyugi, uno degli esperti del Centre, una realtà nata nel 1979 sia per proteggere i mammiferi più alti al mondo che per educare al rispetto della natura. Le Rothschild erano nove. Ora, a seguito del trasferimento, sono 13.