In viaggio per donare il midollo al padre, resta bloccata a Dubai: il ritorno finalmente in l’Italia

PIACENZA – Lieto fine per la storia della piacentina che, mentre tornava in Italia per donare il midollo osseo al padre malato di leucemia, aveva dovuto fermarsi negli Emirati Arabi per la chiusura dei voli dopo l’escalation del conflitto in Medio Oriente. La donna- residente in Australia– era in particolare rimasta bloccata a Dubai, dove era atterrata per uno scalo tecnico. Questa mattina la cittadina è però riuscita ad imbarcarsi su un volo diretto a Milano, da cui ha poi proseguito il viaggio verso la città emiliana, dove il genitore è ricoverato all’ospedale in Ematologia.

L’Ausl di Piacenza esprime soddisfazione per la conclusione della vicenda ringraziando il Comando provinciale dei Carabinieri “per la collaborazione e il supporto forniti in queste ore”. In “situazioni delicate come questa- sottolinea il direttore generale Paola Bardasi – il gioco di squadra tra istituzioni è fondamentale e ha consentito di supportare un rientro tempestivo”. Durante i giorni di attesa, sottolinea ancora l’Azienda sanitaria, “l’équipe di Ematologia e Centro trapianti dell’ospedale di Piacenza ha provveduto a sospendere temporaneamente la procedura di trapianto, garantendo in ogni fase la massima sicurezza clinica per il paziente e mantenendo costante il monitoraggio delle sue condizioni”. Ma “con il rientro in Italia della donatrice, già nella giornata di oggi è prevista la sua presa in carico. Saranno ora effettuate le valutazioni cliniche necessarie per programmare la procedura nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, sia per la donatrice sia per il paziente, in raccordo con il Centro nazionale trapianti”, fa sapere il direttore del reparto Daniele Vallisa.

Infine la Farnesina, in una nota, spiega che il rientro dell’italiana in Italia è stato possibile “anche grazie al lavoro di assistenza del Ministero degli Esteri, dell’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti e del Consolato d’Italia a Dubai”.