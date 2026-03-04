mercoledì 4 Marzo 2026

Abbattuto missile iraniano verso la Turchia, la Nato: “Condanniamo l’attacco”

Lo ha riferito il ministero della Difesa di Ankara: "L'incidente non ha causato né vittime né feriti"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 4-3-2026 ore 14:19Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 14:21

ROMA – Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo turco è stato abbattuto: lo ha riferito il ministero della Difesa di Ankara.


La comunicazione è stata diffusa anche sui social network. “Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo turco, dopo aver sorvolato gli spazi aerei iracheno e siriano, è stato intercettato e neutralizzato in tempo dagli elementi di difesa aerea e antimissile della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale”, si riferisce nel testo. “L’incidente non ha causato né vittime né feriti”.

LA NATO: “AL FIANCO DEGLI ALLEATI”

La Nato ha condannato l’attacco dell’Iran alla Turchia, affermando di essere fermamente al fianco di tutti i suoi alleati. “Condanniamo l’attacco dell’Iran alla Turchia. La Nato è fermamente accanto a tutti gli alleati, inclusa la Turchia, mentre l’Iran continua i suoi attacchi indiscriminati in tutta la regione”, ha dichiarato la portavoce della Nato, Allison Hart, aggiungendo che “la nostra posizione di deterrenza e difesa rimane forte in tutti i settori, anche per quanto riguarda la difesa aerea e missilistica”. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato questa mattina che le difese aeree della Nato hanno abbattuto un missile balistico iraniano lanciato verso lo spazio aereo turco, aggiungendo che la Turchia avrebbe parlato con la Nato e gli altri alleati dopo l’incidente

Leggi anche

L’esercito israeliano trasforma la guerra in Iran in meme con un video sulle note di “Nothing beats a Jet2 Holiday”

di Redazione

VIDEO| ln Texas parte la svolta anti Trump: il predicatore dell’amore vince le primarie Dem

di Cristina Rossi

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»