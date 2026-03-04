Aism, 6-8 marzo in 5.000 piazze italiane torna ‘Gardensia’

ROMA – In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Aism -Associazione italiana sclerosi multipla porta in tutta Italia, dal 6 all’8 marzo, la sua storica campagna di informazione e raccolta fondi “Gardensia”. Gardenie e ortensie tornano nelle piazze come simbolo concreto di impegno per la ricerca scientifica, i servizi e l’affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di una mobilitazione che ogni anno coinvolge 14mila volontarie e volontari.

Credits Leonardi, Credits ANNALISA FLORI

DONNE E SCLEROSI MULTIPLA: UN LEGAME CHE INTERPELLA L’8 MARZO

La sclerosi multipla colpisce le donne con una frequenza doppia rispetto agli uomini. In Italia coinvolge oltre 144mila persone ed è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che si manifesta soprattutto in età giovane, nel pieno della vita personale e professionale. Per molte donne, alla complessità della malattia si sommano ostacoli legati a stereotipi, discriminazioni e, in alcuni casi, a forme di violenza che colpiscono più duramente chi vive una condizione di disabilità. È in questa prospettiva che Gardensia si inserisce nel significato più profondo dell’8 marzo: non solo una ricorrenza, ma un richiamo al diritto alla salute, all’autonomia e alla piena partecipazione sociale.

Nel tempo Aism ha promosso progetti specifici per contrastare discriminazione e violenza contro le donne con disabilità, attraverso protocolli d’intesa e strumenti informativi e formativi. Tra questi #Cambiailfinale! e L.E.D. – Laboratori Empowerment Donna. Con Gardensia la solidarietà si traduce in interventi concreti. I fondi raccolti finanziano progetti di ricerca scientifica e rafforzano i servizi sociosanitari promossi da Aism su tutto il territorio nazionale. In un Paese in cui l’allungamento della vita rende la cronicità una sfida sempre più centrale, garantire continuità delle cure e assistenza significa investire nel futuro. “Gardensia è partecipazione collettiva a un impegno quotidiano fatto di ricerca e diritti”, dichiara Francesco Vacca, presidente di Aism. “Ogni fiore contribuisce a costruire risposte concrete e sostenibili per le persone con sclerosi multipla”.

I VOLTI DELLA CAMPAGNA

Anche nel 2026 l’attrice e scrittrice Chiara Francini è al fianco di Aism come volto della campagna Gardensia, rinnovando il suo impegno a sostegno della ricerca scientifica e della solidarietà. Accanto a lei, la madrina di Aism Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e persona con sclerosi multipla, rappresenta la voce diretta di chi convive con la malattia, trasformando l’esperienza personale in impegno per la ricerca e i diritti.

DOVE E COME PARTECIPARE

Nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo, grazie all’impegno di oltre 14mila volontarie e volontari Aism, gardenie e ortensie saranno presenti in 5 mila piazze italiane. Sarà possibile: recarsi nelle piazze dove sono presenti i volontari Aism oppure prenotare le piante contattando la Sezione Provinciale Aism della propria città i cui contatti sono disponibili su www.aism.it/gardensia. A sostegno della campagna è attivo anche il numero solidale 45512, che consente di contribuire al finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, tra cui il centro di eccellenza per la neuroriabilitazione NeuroBrite Research Center.

I fondi raccolti saranno utilizzati per: creare laboratori all’avanguardia; sviluppare dispositivi tecnologici per la riabilitazione; validare nuove linee guida. Le donazioni al numero solidale sono 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Fastweb + Vodafone, Windtre, Tiscali e Geny; 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile; 2 euro con sms da cellulare Fastweb + Vodafone, Windtre, Tim, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Partecipare a Gardensia significa scegliere di sostenere un futuro fatto di ricerca, cura e inclusione, trasformando un fiore in un gesto capace di fare la differenza. All’iniziativa Gardensia di Aism hanno aderito Aeroporti 2030, insieme agli aeroporti di Roma, Treviso, Venezia, Verona e agli Aeroporti di Puglia.

UBER AL FIANCO DELLE DONNE CON AISM

In occasione della Giornata internazionale della donna, Uber sostiene Gardensia per promuovere il diritto alla libertà di movimento e valorizzare il ruolo delle donne. Garantire spostamenti comodi, immediati e sicuri significa contribuire concretamente all’autonomia, un valore ancora più centrale per chi convive con la sclerosi multipla. La collaborazione con Aism nasce per sostenere un impegno che mette al centro indipendenza e inclusione. Scegliere una gardenia o un’ortensia significa partecipare a questo percorso, trasformando un gesto simbolico in un sostegno reale. Aism, insieme alla sua Fondazione (Fism), è l’unica organizzazione in Italia che da oltre 55 anni si dedica interamente alla sclerosi multipla, promuovendo ricerca scientifica, servizi e iniziative per migliorare la qualità di vita delle persone con SM e affermare i loro diritti.