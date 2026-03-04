mercoledì 4 Marzo 2026

Kesha contro la Casa Bianca, un suo brano in un video che mostra scene di guerra: “Smettete di usare la mia musica”

"Non lasciate ci distragga dal fatto che il predatore criminale Donald Trump appare nei File (di Epstein, ndr) oltre un milione di volte". scrive l'artista sui social

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 4-3-2026 ore 13:35Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 13:35

Foto dal profilo X di Kesha

ROMA – Un’altra musicista si espone contro Donald Trump e l’uso ‘improprio’ di canzoni pop nei video promozionali della Casa Bianca. L’ultima in ordine cronologico è Kesha che, su X, lamenta l’utilizzo di un suo brano – “Blow” – come sottofondo musicale a una clip del 10 febbraio che mostra scene di guerra: i cacciabombardieri Usa puntano e attaccano obiettivi scatenando una serie di esplosioni.

@whitehouse

Lethality 🔥🦅

♬ original sound – The White House

“Ho saputo che la Casa Bianca ha usato una delle mie canzoni su TikTok per incitare alla violenza e minacciare la guerra. Cercare di sminuirla è disgustoso e disumano. Non approvo assolutamente che la mia musica venga usata per promuovere violenza di qualsiasi tipo. L’amore vince sempre sull’odio”, ha scritto l’artista sui social.

“Per favore amatevi e amate gli altri in momenti come questo. Questa dimostrazione palese di disprezzo per la vita umana e questo attacco a tutti i nostri sistemi nervosi è l’opposto di ciò che rappresento“, continua.

“Inoltre-sottolinea- non lasciate ci distragga dal fatto che il predatore criminale Donald Trump appare nei File (di Epstein, ndr) oltre un milione di volte“. Poi taggando la Casa Bianca, Kesha conclude: “Smettete di usare la mia musica, pervertiti”.

