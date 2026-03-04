VIDEO | Allarme bomba in via Sistina a Roma per una valigia sospetta, è il quinto nel giro di poche ore

ROMA – Nuovo allarme bomba nel centro della Capitale. Le forze dell’ordine sono intervenute in via Sistina, dove è stata segnalata una valigia sospetta. Gli agenti della polizia hanno immediatamente interdetto la circolazione nella zona per consentire le verifiche di sicurezza.

Secondo quanto apprende la Dire, si tratterebbe di una valigia rosa abbandonata, che ha fatto scattare il protocollo previsto in questi casi. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le pattuglie della polizia per i controlli del caso. SEGUONO AGGIORNAMENTI.

Quello di via Sistina sarebbe il quinto allarme nel giro di poche ore nel centro di Roma, dopo gli episodi segnalati tra largo Chigi, via della Scrofa, Palazzo Grazioli e l’Altare della Patria. In tutti i casi, dopo le verifiche delle forze dell’ordine, non sono state riscontrate minacce.

Sugli episodi è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza, Alfredo Mantovano, invitando alla prudenza nel racconto pubblico di questi episodi: “Gli allarmi bomba di ieri a Roma? Io eviterei di enfatizzare l’azione di probabili squilibrati, come sembra siano ascrivibili gli episodi di ieri. Azioni del genere provocano disservizi: non dico che non bisogna dare la notizia, ma quanto più gesta di questo genere vengono enfatizzate, tanto più c’è il rischio di emulazione”.