Allarmi bomba a Roma, il Governo minimizza: “C’è rischio emulazione”

ROMA – “Gli allarmi bomba di ieri a Roma? Io eviterei di enfatizzare l’azione di probabili squilibrati, come sembra siano ascrivibili gli episodi di ieri. Azioni del genere provocano disservizi, non dico che non bisogna dare la notizia ma quanto più gesta di questo genere vengono enfatizzate, tanto più c’è rischio di emulazione”.
Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza, Alfredo Mantovano, in occasione della presentazione della Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza, in corso presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera.