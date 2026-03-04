mercoledì 4 Marzo 2026

Allarmi bomba a Roma, il Governo minimizza: “C’è rischio emulazione”

Le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza, Alfredo Mantovano

di Mirko Gabriele NarducciData pubblicazione: 4-3-2026 ore 11:14Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 11:17

ROMA – “Gli allarmi bomba di ieri a Roma? Io eviterei di enfatizzare l’azione di probabili squilibrati, come sembra siano ascrivibili gli episodi di ieri. Azioni del genere provocano disservizi, non dico che non bisogna dare la notizia ma quanto più gesta di questo genere vengono enfatizzate, tanto più c’è rischio di emulazione”.

LEGGI ANCHE Salgono a 4 gli allarmi bomba a Roma: oltre quelli di Largo Chigi e via della Scrofa, scattano altre verifiche in poche ore

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza, Alfredo Mantovano, in occasione della presentazione della Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza, in corso presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera.

Leggi anche

Settimana corta, la Camera boccia la proposta di Avs, M5s e Pd. Conte: “Continueremo a batterci”

di Marcella Piretti

VIDEO | Le origini del conflitto in Iran

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»