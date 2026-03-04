Chi è Khamenei junior, politico e religioso che sarà la Guida suprema dell’Iran

ROMA – La nuova guida spirituale dell’Iran sarà Mojtaba Ali Khamenei, il figlio più influente dell’ayatollah Khamenei ucciso nei raid israelo-americani dei giorni scorsi. Ha 56 anni, ha studiato da chierico e ha preso parte alla guerra tra Iran e Iraq dal 1987 al 1988 e poi nel 1999. È un politico e religioso con ottime relazioni con le forze di sicurezza, in particolare i Pasdaran. Il fatto che l’Assemblea degli esperti lo sceglierà come successore di Khamenei (come scrive il New York Times) non meraviglia, era abbastanza nelle cose: un anno fa era stato già designato come successore, anche se ultimamente la cosa era in forse perchè Khamenei aveva escluso un successore in famiglia.

LEGGI ANCHE: Sarà probabilmente il figlio di Khamenei la Guida Suprema dell’Iran. Israele: “Elimineremo anche lui”

LEGGI ANCHE: Sanchez risponde a Trump: “Non puoi giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone”

SI CREDEVA FOSSE MORTO NELL’ATTENTATO

Inizialmente, sabato, Moytaba era stato dato per morto insieme al padre nel raid israelo-americano che ha ucciso l’Ayatollah Ali Khamenei. Invece è stato poi diffusa la notizia che il 56enne è “in salute“.

A gennaio 2026 sono circolate una serie di notizie sulla figura di Mojtaba come detentore di un ‘impero’ immobiliare in parte anche in Occidente. Lo ha raccontato una recente inchiesta Bloomberg. Oltre a conti in banche britanniche, svizzere, del Liechtenstein e degli Emirati Arabi Uniti, ci sarebbe anche una villa su The Bishops Avenue a Londra (la cosiddetta “Billionaire’s Row”) acquistata nel 2014 per 33,7 milioni di sterline. E poi hotel di lusso a Francoforte e Maiorca, una villa nel “Beverly Hills di Dubai” e beni in precedenza detenuti a Toronto e Parigi.

(L’immagine di copertina è uno screenshot di un video della tramissione Agorà)