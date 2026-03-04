Stasera su Rai 1 “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, il primo docufilm sulla sua vita

ROMA – “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante, arriva questa sera in tv. Adrà in onda in prime time su Rai 1 a partire dalle 21.30. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati, il docufilm sarà disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari.

“IL MIO NOME È RICCARDO COCCIANTE”: COSA ASPETTARSI

Nei 90 minuti sullo schermo è lo stesso Cocciante a regalare il suo inedito racconto in prima persona tra ricordi, difficoltà, incertezze e una ricchissima vita artistica. Il docu, infatti, ripercorre la vita di Cocciante dalla nascita fino alla lavorazione dei progetti dell’ultimo anno. Immagini di repertorio e fotografie personali inedite restituiscono il ritratto dell’artista in gioventù e del suo contesto familiare. Per la prima volta le elaborazioni grafiche saranno integrate anche da contenuti generati dall’AI che andranno a impreziosire i repertori giovanili della vita di Cocciante e si uniranno alle molte testimonianze raccolte.

Tanti gli ospiti. Da Laura Pausini a Gianna Nannini, da Elodie a Achille Lauro, da Mogol a Fiorella Mannoia, voci e testimonianze di colleghi e persone che hanno intrecciato i loro percorsi con il Maestro che completano le definizione del ritratto a tutto tondo di un artista di fama internazionale e di un compositore senza tempo.

NOTRE DAME DE PARIS DI NUOVO IN SCENA E UN NUOVO ALBUM

Un anno, il 2026, che segna un grande ritorno per Cocciante: dal 26 febbraio è in scena Notre Dame de Paris, l’opera popolare più esportata al mondo, con le musiche firmate dal Maestro, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti. In estate sarà inoltre protagonista di un tour da solista, prodotto anch’esso da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi a partire dal 20 giugno in alcune delle più suggestive location open air italiane. Per chiudere il cerchio, il prossimo 13 marzo uscirà il nuovo album di inediti “Ho vent’anni con te”, a distanza di vent’anni dall’ultima pubblicazione discografica, anticipato dall’omonimo singolo pubblicato il 20 febbraio.

È stato inevitabile ricordare l’artista anche durante il Festival di Sanremo: Carlo Conti ha annunciato la partecipazione di Cocciante tra i primissimi ospiti della nuova edizione di Canzonissima, programma al quale è particolarmente legato fin dall’infanzia, infatti, arrivato in Italia da Saigon, fu proprio seguendo la trasmissione televisiva che iniziò ad apprendere la lingua italiana. Nel corso delle serate del Festival, Riccardo Cocciante è stato inoltre celebrato attraverso immagini proiettate durante la consegna del premio alla carriera a Mogol e con l’omaggio musicale di Leo Gassmann e Aiello, che hanno interpretato “Era tutto già previsto” nella serata delle cover.