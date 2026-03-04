mercoledì 4 Marzo 2026

Forte terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4,5. Scuole chiuse

La scossa, avvertita in tutta la città, si è verificata alle 7.05

Data pubblicazione: 4-3-2026 ore 8:21Ultimo aggiornamento: 4-3-2026 ore 9:10

ROMA – Terremoto a Catania alle 7.05: la città siciliana, pochi minuti dopo le 7, è stata svegliata da una forte scossa di magnitudo 4.5. Questa la stima dell’Ingv. Il terremoto sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione di tutta la città e anche in provincia. La scossa è stata percepita anche a Augusta o Messina. L’ipocentro del sisma è stato localizzato sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 4 chilometri. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. Un’altra scossa di assestamento, magnitudo 2.7, si è verificata alle 7.58.

Oltre a Ragalna, questi gli altri comuni vicini all’epicentro della scossa e che rientrano nell’arco di dieci chilometri: Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano, Belpasso, Paternò e Nicolosi.
Il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza per verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.

SCUOLE CHIUSE A CATANIA

Oggi, 4 marzo, a Catania le scuole resteranno chiuse per precauzione. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale: verranno fatti sopralluoghi di controllo. Analoga decisione è stata adottata anche dai sindaci di Adrano e Belpasso, Fabio Mancuso e Carlo Caputo. Numerose le telefonate giunte alla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, ma solo per richiesta di informazioni.

Leggi anche

Le previsioni meteo del 4 marzo 2026

di Redazione

L’ultimo saluto a Domenico: “Un angelo di 2 anni è volato in cielo”, oggi lutto cittadino a Nola.

di Elisa Manacorda

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»