Forte terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4,5. Scuole chiuse

ROMA – Terremoto a Catania alle 7.05: la città siciliana, pochi minuti dopo le 7, è stata svegliata da una forte scossa di magnitudo 4.5. Questa la stima dell’Ingv. Il terremoto sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione di tutta la città e anche in provincia. La scossa è stata percepita anche a Augusta o Messina. L’ipocentro del sisma è stato localizzato sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 4 chilometri. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. Un’altra scossa di assestamento, magnitudo 2.7, si è verificata alle 7.58.

Oltre a Ragalna, questi gli altri comuni vicini all’epicentro della scossa e che rientrano nell’arco di dieci chilometri: Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano, Belpasso, Paternò e Nicolosi.

Il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza per verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.

SCUOLE CHIUSE A CATANIA

Oggi, 4 marzo, a Catania le scuole resteranno chiuse per precauzione. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale: verranno fatti sopralluoghi di controllo. Analoga decisione è stata adottata anche dai sindaci di Adrano e Belpasso, Fabio Mancuso e Carlo Caputo. Numerose le telefonate giunte alla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, ma solo per richiesta di informazioni.