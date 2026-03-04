Le previsioni meteo del 4 marzo 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

Domina l’anticiclone sull’Italia. La giornata sarà contrassegnata da un cielo molto nuvoloso o coperto specie al Centro-Sud, anche con qualche piovasco da Toscana e Lazio verso Umbria e rilievi di Marche e Abruzzo. Al Nord il tempo sarà più stabile e soleggiato, ma con la presenza di nebbie mattutine sulle zone pianeggianti del Nordest. Venti deboli variabili, mari generalmente poco mossi.

NORD

C’è l’alta pressione sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di atmosfera stabile. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso, ma in presenza di nebbia (soprattutto al Nordest), sarà invisibile fino a metà mattina. I venti soffieranno debolmente, di conseguenza i mari risulteranno calmi o poco mossi. Valori massimi attesi tra i 12°C di Venezia e Trieste e i 16-17°C di Trento, Bolzano.

CENTRO E SARDEGNA

L’atmosfera è in gran stabile sulle nostre regioni grazie all’anticiclone. Nonostante il tempo sia in prevalenza asciutto, il cielo si potrà vedere prevalentemente coperto. Inoltre sono previste alcune precipitazioni, perlopiù deboli da Toscana e Lazio verso Umbria e rilievi marchigiani e abruzzesi. Schiarite soleggiate più probabili in Sardegna. Venti deboli variabili, mari poco mossi. Valori massimi compresi tra i 13°C di Ancona e i 17°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni c’è la presenza dell’alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, ma il cielo si potrà vedere prevalentemente coperto sui settori peninsulari e parzialmente soleggiato in Sicilia. Maggiori schiarite verso sera e in nottata. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, pertanto i mari saranno calmi o poco mossi. Valori massimi attesi tra i 15°C di Potenza e i 18-20°C di Napoli e Palermo.